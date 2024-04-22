Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Artık primler her ay maliyet endeksine göre belirlenecek. Uygulama mayıs ayından başlayacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, her ay; asgari ücretteki artışa, araç fiyat artış oranına, hasar onarım ve yedek parça fiyatlarındaki değişime göre trafik sigortasında da hasar maliyet endeksi belirleyecek.



Bu endekse göre gelecek ayın trafik sigortasındaki prim artışını belirlenecek. Sigorta şirketleri de bu orana göre artışa gidecek.



