Sigarayı bırakan nikotin deposu besine koşuyor! Patlıcan kabuklarını sakın çöpe atmayın

Patlıcan sapları aslında alternatif tıpta en çok basur için tavsiye edilir. Ancak uzmanlar patlıcan kabuklarının barındırdığı nikotin sayesinde sigara bırakanların da tüketmesini önerir. Doğadaki en güçlü nikotini taşıyan patlıcan vücudun bu ihtiyacını karşılar.

Nikotin aslında vücudun enerji depolarının hareket taşıdır. Ancak sigaradaki nikotin işlenmiş ve kimyasal olduğundan akciğerlere ve hücrelere zarar verir. Bu yüzden uzmanlar nikotin ihtiyacı için patlıcanı önerir.

PEKİ PATLICAN KABUKLARININ FAYDALARI NELERDİR?

Sigaranın bıraktığı nikotin alışkanlığını giderir. Bunun yanı sıra akciğerlerin temizlenmesini sağlar.

Hücrelerin dokusunu koruyarak kanserin oluşma riskini azaltır.

Patlıcan kabukları kaynatılıp içine bir miktar limon sıkıldığında mide ve bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur.

Patlıcan kabuklarının özellikle basur sorununa birebir fayda sağladığı herkes tarafından biliniyor.

Kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka uzmanlarına danışarak patlıcan suyunu ya da patlıcan kabuklarını tüketmesi lazım.

Patlıcan kabukları mide asidini dengelediğinden tokluk hissi sağlar. Bu da kilo vermek isteyenler için ideal bir besin haline gelir.

Bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığın yaşanmasının önüne geçer.

Patlıcan suyuyla hem yüzünüzü hem vücudunuzu hem de saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Saç rengini ve parlaklığını korur. Yıpranma ve dökülmeyi engeller.

Vücutta enfeksiyon oluşumunun önüne geçerek sivilce ve akne tedavisine de fayda sağlar.