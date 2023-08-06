IQ'su ile adeta zirvede yer alıyor! Kan grupları arasında en zeki kan grubu hangisi?

Japon bilim insanları yine herkesi şaşırtan bir kan gurubu araştırmasına imza attı. Kan grubu üzerinde yapılan araştırmalarda kan gruplarının kişinin karakterinden yaşadığı hastalıklara kadar işaretler barındırdığı ortaya çıkarıldı. En önemlisi ise IQ oldu. IQ'sunun sınırının olmadığı kan gurubunun üzerinde ise yapılan araştırma sonucu herkesi şaşırttı.

Japon bilim insanları zeki olan insanların taşıdığı kan grubunun beyinlerinin neredeyse yüzde 80'ini kullandığı ortaya çıktı.

EN ZEKİ KAN GRUBU HANGİSİDİR?