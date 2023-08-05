Bilim insanlar ters köşe yaptı! Böceklerdeki protein sağlığa faydalı mı?

Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada yüksek kaliteli kurtçukların protein miktarını ele aldı. İnsan vücudunda yağlı beslenmenin getirdiği olumsuz sonuçları anında bu böcek türü olan kurtçukların sahip olduğu proteinlerin bitirdiği keşfedildi. Bu böcek türleri genellikle undan oluşan kurtçuklardır. Araştırmacılar yüksek proteinli bu kurtçukların testlerini fareler üzerinde yaptıktan sonra işte bu sonuçları ede etti.

BÖCEKLERDEKİ PROTEİN SAĞLIĞA FAYDALI MI?

Öncelikle 12 hafta boyunca farelere yüksek yağ içeren bir beslenme sağlandı. Ardından fareler bu yağlı besinler nedeniyle yorgunluk halsizlik kusma obezite gibi durumlarla karı karşıya kaldı.

Akabinde bu beslenme şekli durdurulup yerine un kurtçlukları verildi. Fareler bir hafta içerisinde yaşadıkları olumsuz komplikasyonlardan kurtuldu.

Bağışıklık tepkileri iyileşti, enflamasyon oranları düştü, enerji metabolizmaları iyileşti ve kolesterol seviyelerinde olumlu yönde değişim yaşanmaya başladı.

VÜCUT DENGESİ DÜZNELENDİ

Araştırmaya öncülük eden Prof. Kelly Swanson, kurtçukların geleceğin beslenme şekline girmesi gerektiğinin altını çizdi. Bununla beraber kurtçuklarda buluna proteinin vücut enzimlerini kontrol ettiği keşfedildi. Bu araştırmayı tetikleyen ise Güney Asya ülkelerindeki böcek ağırlıklı beslenme oldu.

Bir çok virüs ve hastalığın çıktığı iddia edilse de bu insanların çoğunda yağ oranının az vücut yapısının güçlü olduğu tespit edildi.

Kötü kolesterol seviyesini azaltarak kandaki yağı neredeyse temizleyip iyi kolesterol oranının artırdığı kanıtlanmış oldu. Buna ek olarak, lipid ve glukoz metabolizması ile ilgili bazı genlerin ekspresyonu değişerek beslenmede çıkan tüm olumsuzluklar giderildi.