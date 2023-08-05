İngiliz karbonatı ile bağırsaklarınızı 1 saatte temizleyin!

Alternatif tıbbın gözdesi olan karbonatın çeşitlerinden biri de İngiliz karbonatıdır. İngiltere de çıkarılan bu karbonat, içerisindeki alkali normal karbonata göre 2 kat daha fazladır. Özellikle bağırsakları temizlediğinden dolayı kilo vermeye yardımcı olan İngiliz karbonatı hakkında merak edilenleri derledik.

* İngilizlerin özellikle göbeklerinin olmamasının en büyük nedenlerinden biri gün içinde tükettikleri sulara bir yemek kaşığı karbonat attıklarından kaynaklanıyor.

İNGİLİZ KARBONATI VE NORMAL KARBONAT ARASINDAKİ VAR NEDİR?

Vücut sistematik olarak sadece vitamin ve mineralleri değil asitik maddelere de ihtiyaç duyar. Bunların başında da asit ve alkali gelir. Bu maddeler normal karbonatta da mevcuttur.

Ancak İngiliz Karbonatında bu daha fazla olduğundan özellikle mide ve bağırsak sorunu yaşayanlara önerilir. Tuzun ve diğer kimyasalların bıraktığı atıkları temizleyerek bağırsaklardaki flora dengesini sağlar. Ancak normal karbonata göre bunu 2 kat daha hızlı yapar.

İNGİLİZ KARBONATININ FAYDALARI NELERDİR?

Yemek sonrası şişkinlik ve hazımsızlık çekenler için tavsiye edilir. Gün içinde 3 litre sudan en az 1 litresi İngiliz karbonatı barındırmalıdır. Bu sayede yemeklerin yaratacağı yaşam kalitesini bozan şişkinlik sorunu doğal yolla tedavi edilmiş olur.

İngiliz karbonatı hücrelerin serbest radikalli hücrelerden etkilenerek deforme olmasını engeller. Bu sayede vücutta artmasını engellediğinden kanser ve tümör oluşum riskini de sıfırlar. Ailesinde kanser öyküsü olanlara uzmanlar tarafından önerilir.

İngiliz karbonatı en fazla metabolizmaya fayda sağlar. Metabolik hareketleri artırarak vücudun hızla toksinlerden yağlardan ve ödemden kurtulmasını sağlar. Bu da hızla kilo vermeye destek olduğunu kanıtlar. Düzenli tüketildiğinde ne zor olan göbek yağlarını bile eritir.

Düzenli spor yapanlar özellikle yaşadıkları eklem ve kemik eğriler için de tüketmesi tavsiye edilir. Çünkü İngiliz karbonatı kemik ve kaslarda buluna sıvı oranını artırarak daha sağlıklı işlev görmesini sağlar.

Çok sık karaciğeri yağlanması yaşayanların da kesinlikle tüketmesi lazım. Karaciğer yağlanması vücutta ödeme sivilceye akneye neden olur. Ancak düzenli temizlendiğinde vücuttaki tüm toksinler temizlendiği taktirde karaciğer yağlanma riski de azalır.