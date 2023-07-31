Sindiriminizi yılan gibi yapın! Metabolizma performansınızı 2 katına çıkarıyor

Kilo vermek artık zorluk olmaktan çıkıyor. Yılan sindirimi gibi sindirim sahibi olmak isteyenler bu sayede çok kolay kilo verebilir. Metabolizmayı 2 katına çıkaran yöntem gün içinde ne yerseniz yiyin hızla sindirmiş olacaksınız.

Bir bütün dana yiyenlerin bir gram kilo almayacağı bu yöntemi çoğu kişi bilmiyor. Bu özel bilgiyi sizler için bir araya getirdik. Bağırsak hareketlerinin yanı sıra genel metabolik sistemi hareketlendiren yöntem Japon bilim insanları tarafından keşfedildi.

İŞTE METABOLİZMA PERFORMASNINI 2 KATINA ÇIKARAN YÖNTEM

Metabolizmayı hızlandıran durumların başında gün içinde 1 saatlik yürüyüş geliyor. Bilim insanları yürüyüşün metabolik hareketi artırdığını araştırmalarla kanıtladı. Yılan sindirimi gibi sindirim yapan yürüyüşle beraber bir de karın mekiği de metabolizmayı hızlandırır.

Bilim insanları metabolizmayı artıran bu iki egzersizsin adeta kilo almayı tarihe karıştırdığını belirtti. Bununla beraber çorba ile güne başlamak sindirimi rahatlatır. Japon bilim insanları sabahları uyarı uyanmaz bu yüzden Asyalıların çorba tükettiklerini hatırlattı.

Çorba bağırsakları rahatlatarak gün boyu tüketilen her besini kolayca enzimler. Anadolu insanları da eskiden çorba ile güne başlarmış. Yosun, mercimek ve yeşil mercimek çorbası özellikle bağırsakları çalıştırmada etkilidir.

Ayrıca gün içinde 3 litre su tüketimi de oldukça etkilidir. Metabolizmayı çalıştırmak için vücudun sıvı oranının yüksek olması lazım. Japon bilim insanları su tüketiminin hücrelerin yenilenmesini de sağladığını açıkladı.