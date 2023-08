Et tüketmeyenlere kötü haber: Sadece o besinleri yemeyin! Etsiz diyet can aldı

Geçtiğimiz günlerde vegan olarak bilinen bir sosyal medya fenomeninin ölüm haberi uzmanları harekete geçirdi. Et tüketmeden beslenen ya da diyet yapmaya çalışanları uyaran uzmanlar, ortaya çıkabilecek olumsuz hastalıkların altını çizdi.

Her ne kadar sağlıklı görünse de vegan ya da vejeteyan beslenme insan sağlığını olumsuz etkiler. Bu beslenme tarzlarıyla beraber ortaya çıkan diyetler ize elzem hastalıklara neden olur.

ET TÜKETEMEYENLERİ BEKLEYEN HASTALIKLAR NELER?

VÜCUT BASKISI

Her ne kadar doğada bazı besinlerin içerisinde kırmızı et gibi protein barındırsa da aynı etkiyi sağlamaz. Kırmızı etin barındırdığı protein insan vücudunun içindeki proteinler aynı özellikte. Diğer proteinler ise tamamen vücudun belirli noktalarına fayda sağlar. Bu yüzden vücudun ihtiyacı olan proteini kırmızı et sağlar.

Sadece kırmızı et değil kümes hayvanlarında da aynı protein bulunur. Uzmanlar bu proteinden vücut mahrum bırakıldıkça vücut gelişiminde gerileme meydana geleceğinin altını çizer.

RUHSAL BEYİNSEL HASTALIKLAR

Öte yandan et tüketmeyenlerde beyinsel ve sinirsel sorunlar meydana gelir. Çünkü sinir sistemini ayakta tutan en güçlü magnezyum kırmızı ette bulunur. Vücutta bu azaldıkça hem ruhsal ben beyinsel sağlık sorunları ortaya çıkar.

ORGAN YETMEZLİĞİ

Organların daha sağlıklı çalışması için en gerekli kaynaklardan biri kalsiyumdur. Et tüketmeyenler aynı zamanda hayvanlardan alına süt sütten yapılan ürünleri de tüketmez. Böylece vücuttaki kalsiyum oranı giderek azalır. En büyük işlevsizliği ise karaciğer yaşar. Karaciğer yeterli oranda çalışmadığından vücutta toksin oranı giderek artar.