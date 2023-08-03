Yıllardır çektiği diz ağrıları ilaçsız iyileşti! Her gün aç karnına 5 tane tohum yuttu

Doktorların bile diz ağrısı için önerdiği bamya tohumları diz ağrılarının kökünü çözdü. İlaçsız yıllardır yaşanan ağrıları bitiren bu tohumlardan sabahları günde 5 tanesini aç karnına tüketmelisiniz. Peki bamya tohumunun faydaları nedir?

Yıllardır çektiği diz ağrıları ilaçsız iyileşti! Her gün aç karnına 5 tane tohum yuttu
Yıllardır çektiği diz ağrıları ilaçsız iyileşti! Her gün aç karnına 5 tane yuttu
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Diz ağrısı yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıklardan biridir. Küçük yaşlara kadar düşen diz ağrısının en büyük nedeni sıvı kaybıdır. Uzmanlar sıvı kaybını önleyen en güçlü besinin bamya tohumu olduğunun altını çizdi. Ağrıyı sızıyı anında kesen bamya tohumunun daha bir çok faydası var. 

Bilim insanları bile bamya tohumunun faydalarını araştırmaya devam etmektedir. İçeriğinde yüksek orana kolajen maddesine sahip olan bamya tohumu, kalsiyum, demir, B, C ve K vitamini ve folik asir gibi mineraller bakımından zengindir.

Diz ağrıılarını anında bitiren tohum

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AÇ KARNINA 5 TANE BAMYA TOHUMU YUTARSANIZ...

Her sabah aç karnına ilaç gibi 5 tane bamya tohumu yutmak, kemiklerdeki sıvı oranını artırarak eklem ağrılarını anında keser. Güçlü bir ağrı kesici özelliğinin yanı sıra güçlü bir de onarıcı tohumdur. 

Bunu düzenli yaptıkça kemiklerin ihtiyaç duyduğu kalsiyumda kolayca sağlanır. Özellikle aile genetiğinde kemik erimesi riski olanlar için 5 tane bamya tohumu süte koyup tüketin.

Bamya tohumunun faydaları

BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI NEDİR?

Bağırsaklarda parçalanarak metabolizmanın daha hızlı çalışmasını destekler. Kilo vermek isteyenler içinde bamya tohumu oldukça önemlidir. Uzun süre tokluk hissi verir. Abur cubur tüketim ihtiyacını engeller. 

Magnezyum bakımından zengin olan bamlya tohumu tüm hücrelerin hızla onarılmasını sağlar. Gün boyu daha enerjik olmanızı destekler. Uyku sorununda kronik ağrılara kadar fayda sağlar.

Bamya tohumunun faydaları 

Gebe kalınmadan önce bol bol tüketilerek vücuttaki folik asit oranı artırılabilir. Uzmanlara danışıldıktan sonra hamile sürecinde de tüketilmesi tavsiye edilir. Ancak mutlaka uzman doktora danışın. 

Kolajen etkisine sahip olduğundan yaşlanma belirtisine sahip tüm güçleri deforme olmasını engeller.  Bu sayede kırışma ya da gözenek sorunları giderilmiş olur. 

Bamya tohumunun faydaları

Bamya tohumu, vegan, vejetaryenler ve spor yapanlar tarafından tüketilmesi protein kanyağıdır. Vücudun enerji oranını yükseltir. 

Antioksidan bakımından zengin olan bamya tohumu kan içindeki şeker oranından yağa kadar dengeler. 

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