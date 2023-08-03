Yaz kış yaşadığı hastalığını o baharatla tedavi etti! Baharat değil atom bombası

Yaz kış sürekli boğaz ağrısı şikayeti olan kişi için İbn-i Sina, en etkili ilacın tek bir baharatla olduğunu nin asır önce söyledi. İbn-i Sina karabiber baharatıyla yaptığı karışım boğaz kuruluğunu anında bitirdiğini şifa kitabında yer verdi. Akşamları uykudan bile uyandıran kuru öksürüğü karabiber tereyağı ve suyu kaynatıp yatmadan içmeyi tavsiye etti. Karışım boğazdaki mukoz seviyesini düzenleyerek kuruluğu giderdi.

Karabiber baharatı yüksek oranda iltihap söktürücü bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra vücuda daha fazla faydası var. Alternatif tıp uzmanları bile sık sık karabiber tüketimini tavsiye eder. Bunun yanı sıra bilimsel araştırmalarda da karabiber önemli bir ilaç kaynağı olarak görülür.

İŞTE KARABİBER BAHARATININ FAYDALARI...

Özellikle mevsim geçişlerinde virüslere karşı çok güçlü bir mikrop öldürücüdür. Vücudun direncini artırarak virüslere karşı savaşmayı destekler. Bağışıklık sistemini güçlendiren karabiber, nezle ve grip gibi vücut kırıcı hastalıkları anında önler.

C ve A vitaminleri bakımından güçlü olan karabiber, aynı zamanda boğaz ağrılarına da şifa sağlar. Boğazda azalan mukoz oranını dengeleyerek kuru öksürüğü ve akciğerleri tertemiz yapar.

Sinir hücrelerini güçlendirerek stres hormonunu azaltır. Beyne giden sinirleri güçlendirerek unutma ya da ileri yaş alzheimer hastalıklarını engeller.

A vitamini göz sağlığı için vazgeçilmezdir. Göz içindeki sıvıyı dengeleyerek görme oranını artırır. Göz damarlarını güçlendirir.

Metabolizma hızını artırarak bağırsakları alıştırır. Karaciğerdeki toksinleri azaltır. Vücuttaki ödemi hızla atarak vücut yağ oranını azaltır.