Botoks etkili maske! 5 yaş küçülten sakız

Ağız kokusu ve mide asidi için önerilen damla sakızı aynı zamanda ciltte botoks etkisi yapıyor. 5 yaş küçülten damla sakızı maskesi sayesinde gencecik görüneceksiniz. İşte botoks etkili damla sakızlı maske ve tarifi...

Botoks etkili maske! 5 yaş küçülten sakız
Çiğnedikçe 5 yaş küçülten sakız!
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Sakız ağacından elde edilen damla sakızının gençleştirdiğine dair ortaya çıkan bilgileri derledik. Ağacın içinden sıvı bir madde olarak çıkan damla sakızı içeriğinde yüksek oranda mikrop öldürücü mineral barındırır. Damla sakızının bu büyük özelliği mide ve ağız için sağlığına yüksek oranda fayda sağlar. Ancak aynı zamanda genç kalmanız içinde muazzam bir besindir. 

Ağaçtan toplanan bu reçine kırışıklıktan göz altı torbalarına kadar cildi genç gösterir. Damla sakızından yapılan maske sayesinde en az 5 yaş genç görüneceksiniz.

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Damla sakızı maskesinin faydaları

İŞTE ÇİĞNEDİKÇE 5 YAŞ KÜÇÜLTEN DAMLA SAKIZI MASKESİ

Damla sakızı sert bir yapıda olan besin olduğundan havada dövülerek toz haline getirilmeli. Damla sakızı cilt yüzeyindeki enfeksiyonu azaltarak sivilceleri anında kurutur. Sivilce ilaçlarına gerek kalmadan doğal yollarla güzelleşmenizi sağlar. 

Damla sakızı maskesinin faydaları

Havanda damla sakızlarını toz haline getirdikten sonra 2 yemek kaşığı damla sakızı tozunu 6 yemek kaşığı ev yoğurduyla beraber karıştırın. İçine 5 damla ısırgan otu yağı koyun. 

Damla sakızının maske

Karışımı 5 dakika sonra banyodan çıkmış temizlenmiş cilde uygulayın. 30 dakika bekledikten sonra kuruyan maskeyi ılık suyla yüzünüzden çıkardıktan sonra bir ped pamuğunun ucuna çay ağacı yağı döküp cildinize sürün. 

damla sakızının faydaları

Karışım derin kırışıklıklardan eşitsiz cilt tonuna kadar fayda sağlar. Göz altı morluklarını anında bitirir. Botoks etkisi sağlayarak cildin daha diri ve pürüzsüz gösterilmesini sağlar. Gözeneklerdeki yağı kurutarak gözenekleri küçültür. 

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