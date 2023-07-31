Yaşlanmayı bitiren doğal kaynak bulundu! Kırışıklıkların baş düşmanı kolajen deposu

Doğadaki en güçlü kolajen deposu olan sakatatlar yaşlanmayı engelliyor. Adeta yaşlanmayı ortadan kaldıran ve kırışıklıkların baş düşmanı olan kolaljen deposu sakatatların faydalarını sizler için derledik. İşte sakatatların cilde faydaları...

Yaşlanmayı bitiren doğal kaynak bulundu! Kırışıklıkların baş düşmanı kolajen deposu
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Genç görünümün en büyük sırrı kolajendir. Kolajen vücuttaki tüm hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. Doğada da kolajen bakımından en güçlü besin sakatattır. Sakatat hayvanların organları el ayak ve kafalarında yüksek oranda bulunur. Hem görüntüsü hem kokusu oldukça kötü olan sakatatlar özellikle piştiğinde kimse kokusuna dayanamaz. Ancak faydası nedeniyle uzmanlar tüketilmesini önerir. Kolajen deposu olan sakatatlar adeta vücudu 5-10 yaş genç gösterir. 

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Kolajen bakımından zengin sakatatlar

KOLAJEN DEPOSU: SAKATATLARIN FAYDALARI NELERDİR?

Kolajen bakımından zengin olan sakatatlar, vücuttaki her hücrelerin yenilenmesini sağlar. Özellikle cilt altı dermis tabakasında bulunan hücreleri yenileyerek kırışma ve sarkmaları anında etkiler.

Bu sayede cildin daha diri kalmasını sağlar. Kolajen vücutta mevcuttur ancak zamanla üretimi azalır. Kolajen miktarı azaldıkça ciltte ciddi hasarlar meydana gelir. 

Sakatatların cilde faydası

Sadece ciltte değil kemik ve kaslarda da o yüzden haftada en az 3 defa kolajen tüketilmeli. Çünkü hayvanlarda buluna sakatat insan vücudunun ürettiğiyle aynıdır. 

Kolajen karaciğeri temizler bu da vücut fonksiyonlarında toksin oluşmasını engeller. Çünkü vücutta toksin biriktikçe ciddi sağlık sorunlarına da neden olur. 

Sakatatların faydaları

Bu yüzden uzmanlar sık sık kolajen takviyesini önerir. Dokuları onaran kolajen özellikle organların zar dokusunu güçlendirir. Gençleşme sadece kırışıklık değil  aynı zamanda güçlü bir sinir sistemi ve sindirim sistemine de sahip olmak gerekiyor. 

Sakatatların faydaları

Sakatatlardaki kolajen sinir hücrelerini güçlendirerek beynin sistemini de hasarsız hale getiriyor. Bu yüzden koaljen takviyesi haplar yerien bu ürünlerin tüketilmesi daha mantıklı. 

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