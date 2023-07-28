Ünlülerin güzellik sırrı bu harekette gizli! Yoga ile yaşlılığa veda edeceksiniz...

Yoga eski bir vücut hareketidir. Yüzyıllardır ruhu rahatlatmak için yapılan Yoga aynı zamanda ünlü isimlerinde güzellik sırrıdır. Yoga hareketleri vücuttaki tüm kan sistemini yeniden düzenler. Kan akışı ne kadar düzenliyse hücrelerin yenilenme hızı da artar. Hücrelerde yenilendikçe yaşlanmaya bağlı gelişen durumlar yaşanmaz. Örneğin eklem ve kemik ağrıları ya da kırışıklıklar tamamen yok olur.

Kırışma ve diğer yaşlanma belirtilerini azaltan Yoga nasıl yapılır? Sizler için bu sorunun yanıtını detaylı araştırdık.

GÜZELLEŞMEK İÇİN YOGA NASIL YAPILIR?

Yoga vücuttan stresi azaltarak hormonları daha iyi çalıştırır. Bunun içinde sakin bir yer ve düşünmeden sadece en mutlu ana odaklanarak başlanılır.

Ardından mat üzerinde sırt üstü uzanarak bacaklara bağdaş yapılır. Bu hareket kan akışını vücuda eşit bir şekilde yayılmasını sağlar. 2 dakikalık bu hareket kemik ve kas sistemindeki kasılmaları da engeller.

Vücutaki stres azaltılıp kan akışı sağlandıktan sonra vücudun kilit noktası olan bacak ve bel kısmının birleştiği alanlara esnek hareketler yapılır.

Bu esneklik sinir hücrelerini rahatlatır. Sinir hücreleri rahatladıkça kılcal damarlardaki tıkanmalar azalır.

Bacaklar uzatılır. Gövde kısmı ayak uçlarına doğru bırakıldığında beyne giden fazla kan azaltılır. Akciğerlerdeki solunum baskını artarak daha derin nefes alışverişi yapılır.

En belirgin yaşlanmayı geciktiren hareket ise yüze yapılandır. Yüz kaslarını ve kan akışını yukarı doğru çekerek kılcal damarlar hareketlendirir. Dermis tabakası gerginleşir. Metabolik sistem daha hızlı çalışır. Çünkü yüzdeki sinir sistemi tüm vücudu etkiler.

Kırışıklık sarkma riski azalır. Aynı zamanda yağ oranı da azalır.