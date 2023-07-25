Saç köklerini coşturarak uzamasını sağlayan besin! Osmanlı’da günah sayılarak yasaklanmıştı

Yetersiz beslenme ve vitaminsizliğe bağlı saç uzaması yavaşlar. Bu da saç köklerinin de zayıf olmasına neden olur. Saç kökleri zayıfladıkça azalan uzama ve artan saç dökülmesini önlemenin en faydalı yolu avokado besinidir. Avokado besini içeriğindeki E vitamini sayesinde saç köklerini güçlendirir.

AVOKADO’NUN SAÇA FAYDASI NEDİR?

Avokado içeriğinde hem E vitamini hem de omega-3 yağ asitlerini aynı anda barındırır. Bu iki mineralde hücrelerin hızla onarılmasını destekler.

Avokado olgunlaştıktan sonra içindeki et kısmını bir kaseye boşaltın. İyice ezdikten sonra içine bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ilave edin. Karışımı bir kez blendırdan geçirin.

Bu karışımı saç diplerine yedirecek kadar sürün. Ardından saç bandı ya da streçle saçınızı kaplayın. Avokado saç maskesi sayesinde saç köklerindeki nem oranı artar. Nemi artan saç köklerinde saçlar daha çabuk ve sağlıklı uzar. Bunun yanı sıra saç derisindeki kepek sorununu da çözer.

Saç köklerinden ziyade saç uçlarındaki kabarma ve kırılmaları önerir. Egzama riskini azaltarak saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Avokado saç maskesini hafta da iki defa yapmanız yeterli. Kimyasallardan uzak durduğunuz taktirde saçlarınız daha hızlı uzar. Dökülme engellenir.

AVOKADO OSMANLI DA NEDEN YASAKTI?

Avokado Vitamin bakımından oldukça zengin olmasına rağmen Osmanlı zamanında elzem bir durum yaşanmıştır. Tropik bir meyve olan avokado Osmanlı’da özellikle sarayda sık sık tüketilirdi. Ancak halk arasında yayılan yalan bir haber yüzünden avokado ağaçları yakıldı.

Bir timsah ve ağacın yasak ilişkisinden kaynaklı yakılan ağaçlar sonrası olayın gerçeği ortaya çıkınca yeniden yetiştirildi. Alternatif tıpta çok sık kullanıldı.