Her gün bilmeden yaşlanıyoruz! Filtre kahve içenlere kötü haber: Gençlik DNA’sını bozuyor

Fransa’da yapılan bir araştırmada her gün yaşlandıran içeceğin filtre kahve olduğunun altı çizildi. Filtre kahve içeceğinin gençlik DNA’sını adeta ortadan kaldırılması üzerine kahveye müptela olanlar uyarıldı. Özellikle her gün aç karnına zayıflamak isteyenler bu tehlikeyi daha çok yaşıyor. Normalde metabolizmayı hızlandıran kafein bakımından zengin olan filtre kahve hakkında yapılan bu araştırmanın detaylarını gelin beraber inceleyelim.

FİLTRE KAHVE NEDEN YAŞLANDIRIR?

Filtre kahve yüksek oranda kafein içerir. Bu kafein metabolizmayı hızlandırır ancak hücreleri hızla çürütür. DNA yapısına kadar işleyerek hücrelere zarar verir. Çünkü kafein güçlü bir matein veya guaranin olarak da bilinen bir alkaloiddir. Bu mineraller vücutta fazla yer aldığında hücreler yenilenme aşamasında hasara uğrar.

Erken ve kronik yorgunluğa yol açar.

Sinir sisteminde dengesizliğe bağlı stres hormonun da artırır.

Ürik asit oranını artırarak böbrekte sıvı kaybı oluşur.

Yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki hücreleri bozarak enzimlenme hasarı medyana getirir.

Kanı koyulaştırarak kan akışını engeller. Kalp ritim sorununa neden olur.

Vücutta oksijen oranını azaltır.

Kırışıklık ve gözenekleri artırır.

Gece uyku düzenini bozar.