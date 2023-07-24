Her gün bilmeden yaşlanıyoruz! Filtre kahve içenlere kötü haber: Gençlik DNA’sını bozuyor

Filtre kahve bağımlısı olanlar dikkat bu içecek yaşlanmaya yok açıyor. Güzellik DNA’sını bozan bu içecek hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. DNA sistemini bozduğundan erkenden yaşlandırır. Peki filtre kahve neden yaşlandırır? İşte yanıtı...

Her gün bilmeden yaşlanıyoruz! Filtre kahve içenlere kötü haber: Gençlik DNA’sını bozuyor
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Fransa’da yapılan bir araştırmada her gün yaşlandıran içeceğin filtre kahve olduğunun altı çizildi. Filtre kahve içeceğinin gençlik DNA’sını adeta ortadan kaldırılması üzerine kahveye müptela olanlar uyarıldı. Özellikle her gün aç karnına zayıflamak isteyenler bu tehlikeyi daha çok yaşıyor. Normalde metabolizmayı hızlandıran kafein bakımından zengin olan filtre kahve hakkında yapılan bu araştırmanın detaylarını gelin beraber inceleyelim.

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Filtre kahve tutkunlarına kötü haber

FİLTRE KAHVE NEDEN YAŞLANDIRIR?

Filtre kahve yüksek oranda kafein içerir. Bu kafein metabolizmayı hızlandırır ancak hücreleri hızla çürütür. DNA yapısına kadar işleyerek hücrelere zarar verir. Çünkü kafein güçlü bir matein veya guaranin olarak da bilinen bir alkaloiddir. Bu mineraller vücutta fazla yer aldığında hücreler yenilenme aşamasında hasara uğrar.

Filtre kahve yaşlanmaya neden olur

Erken ve kronik yorgunluğa yol açar.

Sinir sisteminde dengesizliğe bağlı stres hormonun da artırır.

Ürik asit oranını artırarak böbrekte sıvı kaybı oluşur.

Filtre kahve kırışıklığa neden olur

Yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki hücreleri bozarak enzimlenme hasarı medyana getirir.

Kanı koyulaştırarak kan akışını engeller. Kalp ritim sorununa neden olur.

Filtre kahvenin zararları

Vücutta oksijen oranını azaltır.

Kırışıklık ve gözenekleri artırır.

Gece uyku düzenini bozar.

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