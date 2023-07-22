Gece uykudan uyandıran kaşıntıya son! Bu kür her derde deva

Kaşıntı her türlü nedenle ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Egzama, böcek, sinek sivrisinek ya da alerjiden kaynaklı yaşanan kaşıntılar cilt yüzeyinde kabarmaya neden olur. Bu kabarmayla beraber kaşıntı ve kanamalar meydana gelir. Cilt yüzeyinde meydana gelen deformasyon ise kaşıntı artıkça kalıcı hale gelir. İlerleyen zamanlarda gerekli müdahale edilmediğinde leke bırakır. Kaşıntıların şiddeti artınca gece uykudan bile uyandırır. Bu yüzden kaşıntıyı azaltan bu kürü hemen deneyebilirsiniz.

KAŞINTIYI BİTİREN KÜRLER

Sivrisinek, böcek ve sinek sokmaları sonrası oluşan kaşıntıların yanı sıra egzama ya da alerjiden kaynaklı kaşıntılara da iyi gelen bu kürü kronik cilt hastalığı olanlar kullanmamalı. Bir orta büyüklükte tencereyi su doldurup içine bir demet fesleğen ve nane atın.

Su kaynadıktan sonra süzgeç yardımıyla nane ve fesleğenleri ayırın. Suyu bir sprey kutusuna boşaltın. Yatağınıza kanepenize ve perdelerinize sıkın. Hatta kıyafet dolaplarınızın içine kadar sıkabilirsiniz.

İçine birkaç damla limon suyu ve bir yemek kaşığı elma sirkesi de koyarsanız etkisini artırır. Bu sivrisinek böcek ya da herhangi ısıran hayvanı evden uzaklaştırır.

Yumuşamış nane ve fesleğeni ise iyice ezin. Ardından mutfak robotuna koyup içine birkaç damla zeytinyağı damlatın.

Tekrar tekrar robottan geçirin. Krem kıvamına gelen karışıma bir diş sarımsak ekleyin. Bu da kabarcık oluşumunu önler. Kaşıyan bölgeye bu kremden günde 2 defa sürün.