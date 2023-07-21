İbn-i Sina’dan güzelliğin şifası! Tek hamlede gözenekleri sıkılaştıran maske

İbn-i Sina yüzyıl önce yazdığı şifa kitaplarında güzelliğin maskesini paylaştı. Bu maske özellikle gözenekleri sıkılaştırarak cildi daha gergin hale getiriyor. İbn-i Sina'nın bu gizli kalmış maske tarifi sayesinde doğal yollarla gözeneklerinizden kurtulabilirsiniz.

İbn-i Sina’dan güzelliğin şifası! Tek hamlede gözenekleri sıkılaştıran maske
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Batının bile hayran kaldığı İbn-i Sina yüzyıl önce güzelliğin şifresini de paylaşmış. İbn-i Sina gözenekleri sıkılaştıran ve güzelliği artıran bu maskenin nasıl uygulanacağına kadar kitaplarında geçirdi.

Gözenekler cildin dermis yapısını bozar. Bu da deformeli bir cilt yapısına neden olur. Ancak İbn-i Sina’nın güzellik şifresi maskesi sayesinde kozmetiklere kimyasallara gerek olmadan gözenekleri sıkılaştırabilirsiniz. Cilt yüzeyini pürüzsüz yapan maskeyi gelin beraber inceleyelim.

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İbn-i Siana'dan gözenek sıkılaştıran maske

İBN-İ SİNA’DAN GÖZENEK SIKILAŞTIRNA MASKE

Dokunulduğunda cilt derisini tahriş eden ısırgan otu aynı zamanda cilde fayda da sağlar. Toplanıp kaynatıldığında çıkan su tam bir salik asit özüdür. Bu da hasarlı her hücre dokusunu hızla onarır. Bununla beraber ceviz kabukları tam bir mucizedir.

Gözenek sıkılaştırıcı maske

Ceviz kabuklarını yakıp küle çevirdiğinizde ise ortaya çıkan toz E vitamini bakımından zengin bir toprak türü gibi olur. Bu iki malzemenin karışımı ise ciltten botoks etkisi yapar.

Gözenek sıkılaştırıcı maske

Yeni gözenekleri anında sıkılaştırırken derin gözenekleri zamanla yağ oranını azaltarak onarıp küçültür. Cilt tonunu eşitleyerek yaşlılık izlerini kırışıklıkları yok eder.

Ceviz kabuklarını temiz bir mangalda yakın ardından süzgeçten geçirerek ince toz halinden 1 yemek kaşığı bir kaseye boşaltın.

Gözenek sıkılaştırıcı maske

Üzerine yeni toplanmış kaynatılmış ısırgan otundan damla damla dökerek karıştırın. Krem kıvamına gelince ısırgan otu suyu dökmeyin. Bu maskeye bir damla çay ağacı yağı da damlatabilirsiniz.

Gözenek sıkılaştırıcı maske

Bu karışımı banyodan çıkar çıkmaz temizlenmiş cildinize uygulayın 20 dakika bekleyip ılık suyla durulayın ardından tonikleyin. Kuru cilde sahip olanlar asla uygulamamalı.

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