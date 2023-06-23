Korelilerin bebeksi ciltlerinin sırrı o suda! Yüzlerinde gözenek bile oluşmuyor

En popüler cilt tipine sahip olan Korelilerin sırları aslında pirinç suyudur. Asırlardır pirinç tüketirler ve her yemeklerinin ana malzemesidir. Koreliler pirinçten hem alkol hem kozmetik ürün hem de sirke elde ederler.

Cildin ışıl ışıl parlamasını sağlayan pirinçten elde edilen suyun faydalarını sizler işçin araştırdık. İşte güçlü çözelti olan pirinç suyu hakkında bilmeniz gerekenler...

PİRİNÇ SUYUNUN CİLDE FAYDALARI

Cilt yüzeyinde oluşan sivilce ve akne izlerini yok eder.

Çene ve ağız kenarında oluşan koyu cilt yüzeyini hızla açar.

Cildi daha dinç ve gergin tutar.

Kırışıklık ve ince çizgilerin oluşmasını engeller.

Hücre dokusunu yenileyerek yaşlanmayı durdurur.

Gözenek oluşumunu engelleyen pirinç suyu tırnak kırılmasından saç dökülmesine kadar faydalar sağlar.

Pirinç suyunu banyo suyunda kullanırsanız yukarıda sayılan tüm faydaları yaşarsınız. Çünkü Koreliler her banyolarında pirinç suyu kullanır.

Pirinç suyu güçlü bir pigment ve sebum dengeleyici doğal ilaçtır.