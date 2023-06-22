Botoks etkili yağ! Tek bir damlası tüm yüzü gerginleştiriyor kırışıklıkları yok ediyor

Botoks ve dolgu işlemleri kimyasal içeren tehlikeli estetiklerdir. Vücudun doğal yapısını bozan botoks gibi etkili ısırgan otu yağı sayesinde yüzünüzü gerdirebilirsiniz ve kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz.

Isırgan otu normalde dokunulduğunda ciddi oranda alerjik bir kaşınmaya neden olur. Ancak içeriğindeki asidik baz cildi yeniler. Bu yüzden uzmanlar ısırgan otunun kırışma ya da yaşlanmayı durduran bir mucize olduğunu keşfetti.

BOTOKS ETKİLİ ISIRGAN OTU YAĞININ FAYDALARI

Isırgan otu yağından bir damla her gün düzenli sürerseniz cildinizde gerginleşme başlar. Gergin ciltte kırışma sarkma oluşmaz.

Aynı zamanda ısırgan otu güçlü bir enfeksiyon önleyicidir. Düzenli kullanıldığında taktirde cilt yüzeyinde enfeksiyonu azaltır. Gözenekleri sıkılaştırır.

Isırgan otunu sürüp yüz masajı yaparsanız bu özellikle sarkmaları engeller.

Isırgan otu cilt tonunu eşitler. Özellikle ağız kenarı ve göz çerçevesinde oluşan kararmayı giderir.

Isırgan otu yağı cilt yüzeyinde egzama ve sedef oluşumunu engeller.

Doğum sonrası ya da kilo alıp verme sonrası da ısırgan otu ortaya çıkan çatlamaları anında yok eder.