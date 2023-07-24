Kanserin baş düşmanı besin! Bir tek ölüme çaresi yok

Tarihin en eski şifa kaynağı olan çörek otu, hakkında Hz. Muhammed (sav) Hadis-i Şerif’inde “Çörek otunu kullanın, ölümden başka her şeye devadır” şeklinde buyruğu var. Alternatif tıpta bile en çok kullanılan besin olan çörek otu, kanserli hücreleri yok eder. Bilimsel araştırmalarda da çörek otu besinin hücreleri deforme ederek tümöre ve kansere yol açmasını engellediğini kanıtladı.

Çörek otu hem tohum hem de yağ formunda tüketilir. İçeriğinde bol miktarda karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral barındırır. Çörek otu düzenli tüketilmesi özellikle tavsiye edilir. Günde 10 tane yutulması ya da yağ formunda suyun içine damlatılarak içilebilir.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

Çörek otu yüksek oranda A vitamini içerdiğinden göz içinde sıvı oranını dengeler. Bu sıvı katarak sorununu ortadan kaldırarak görmeyi artırır.

Kalsiyum içeren çörek otu, kemik ve kas ağrılarını bitirir. Ağrının olduğu yere sürüldüğünde damarları genişleterek kan akışını kolaylaştırır. Ödem oluşmasını engeller.

Çörek otu yüze sürüldüğünde gözenekleri açar. İçeriğindeki yağı kurutarak cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlar. Enfeksiyon ve iltihap oranını azaltarak cildi yüzeysel korur.

Dökülmüş yıpranmış özellikle boyalardan dolayı hasar almış saçların şifası da çörek otu yağıdır. Düzenli olarak saçlara sürüldüğünde çörek otu sayesinde saçlar daha parlak görünür. Dökülme de yüzde 70 azaltır.

Çörek otu kötü kolesterol seviyesini azaltarak kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Özellikle karaciğeri yağlanmış kişilerin tüketilmesi tavsiye edilir.