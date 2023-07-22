Beyni patlatan baharata dikkat! Tatlıların soslarına eklenen büyük tehlike

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada tatlıların soslarına konulan baharatın beyni patlattığını ortaya çıkardı. Yanlış miktarda kullanılan tarçın baharatı beynin damarları iflasa sürüklediği tespit edildi. Peki tarçının zararları nelerdir?

Beyni patlatan baharata dikkat! Tatlıların soslarına eklenen büyük tehlike
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Son yıllarda faydalı olarak bilinen tarçın baharatı hakkında bilim insanları uyarılarda bulundu. Beynin patlamasına neden olacak kadar tehlikeli olan tarçın baharatının zararı herkesi şaşırttı. Ödem atmada özellikle kullanılan tarçın ayrıca tatlıların da vazgeçilmezidir.

Tatlı bir tadı olan tarçın tatlıları tatlandırmak amacıyla kullanılıyor. Ayrıca bağırsak fonksiyonlarını hareketlendiren tarçının içeriğindeki tespitler ise faydasının olduğu kadar zararını da ortaya koydu.

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Beyni patlatan baharat

TARÇININ ZARARLARI NELERDİR?

Tarçın yüksek oranda kumarin maddesi barındırır. Bu madde oldukça faydalıdır. Ancak vücuda fazla alındığında kanı daha fazla sulandırarak beyne giden kan oranını artırır.

Tarçının zararları

Kalp ritmini bozarak vücut içindeki kan akışında beyin damarlarında artışa neden olur. Bu da damarların çatlamasına hatta ileri düzeyde beyin kanamasına ya da anevrizmaya neden olur.

Tarçının zararları

Tarçın beynin hücresel dokusunu bozar. En çokta hafıza lobundaki kısmı olumsuz etkiler. Uzmanlar tarçını gün içinde tüketenlere miktar konusunda uyarıda bulundu.

Tarçının zararları

Bunun yanı sıra tarçın fazla tüketildiğinde ishal sıklığına neden olur. Vücuttaki kanı çok fazla seyreltiğinde adet dönemlerinde ağrıları artırır.

Tarçının zararları

Kronik hastalığı olan ve çok sık ilaç kullananların tarçın tüketmeden önce uzmanlarına danışması gerekiyor. Çünkü ilaçların birçoğunda tarçının hammaddeleri yer alıyor.

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