Canan Karatay’ın avuç avuç yediği besin! Vücutta demir patlaması yapıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, gün içinde avuç avuç tükettiği besini açıkladı. Vücutta demir etkisi yapan dutu Canan Karatay, öve öve bitiremedi. Kansızlık çekenlerin ideal besin kaynağı olan demir etkili dut hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte dutun faydaları...

Canan Karatay’ın avuç avuç yediği besin! Vücutta demir patlaması yapıyor
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Doğal beslenmekten yana olan Canan Karatay, en favori besinlerinden biri olan dutu gün içinde avuç avuç tükettiğini belirtti. Canan Karatay, özellikle demir deposu olduğunu açıkladığı dutun kansızlığı bitirdiğinin altını çizdi.

Vücutta demir patlaması yapan dut hakkında diğer uzmanlarda aynı görüşte özellikle C vitamini bir besinle birleştiğinde direk olarak demir takviyesine dönüşür.

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Yüksek oranda antioksidan içeren dut

DUTUN FAYDALARI NELERDİR?

Dut hem beyaz hem de siyah olmak üzere iki rengi vardır. Siyah olan dut adeta antioksidan deposudur. İçeriğinde yüksek oranda likopen barındıran dut bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklar karşı vücudu korur.

Dut aynı zamanda hücrelerin deforme olmasını engelleyerek kanser tümör gibi riskli hastalıkların önüne geçer.

Dutun faydaları nelerdir

Kalp ve damar hastalığı olanların bol bol dut tüketilmesi tavsiye edilir. Çünkü dut kolesterol seviyesini düşürerek damar tıkanıklığını önler.

Dut saç dökülmesinden tırnak kırılmasına kadar tüm hücreleri hızla onararak bir olumsuzluk yaşanmasını engeller.

Dutun faydaları nelerdir

Dutun üzerine limon sıkıp günde bir avuç tüketirseniz. Demir ve C vitamini oranlarını aynı anda yükseltmiş olursunuz.

Kırmızı et ya da hayvansal gıdalar tüketmeyenler için yüksek oranda protein barındıran dut, kemik ve kas gelişimini de destekler.

Dutun faydaları nelerdir

Özellikle beyaz dut kas ve eklem ağrıları çekenler için önerilen doğal ilaçtır. Vücudun ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 24’ünü rahatlıklar karşılar.

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