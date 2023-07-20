Kavurucu sıcaklarda serinlemenin yolları! Klima serinliğinde besinler

Uzmanlar peş peşe uyarılarda bulundu. Kavurucu sıcaklar bu yaz oldukça etkili olacak. Ancak mümkün olduğunca kavurucu sıcaklardan korunmak gerekiyor. Aksi halde kötü sonuçlar doğurabilir. Kavurucu sıcaklarda serinleten klima etkili besinler sayesinde yazı daha rahat atlatabilirsiniz. Sıcaklardan en çok kalp ve beyin etkileniyor. Bunun nedeni ise sıcaklık vücuttaki kan basıncını etkiliyor. Bağışıklık harekete geçerek ateşlenmeye neden oluyor. Kavurucu sıcaklardan korunmanın en etkili yolunu sizler için derledik.

İŞTE KLİMA SERİNLİĞİNDE BESİNLER

KARPUZ KAVUN

Sıvı bakımından en zengin besinler karpuz ve kavundur. İçerdikleri sıvı vücudun kan basıncını düzenler. Sıcaklık seviyesini düşürerek organların daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Karpuz kavun hem lif hem de antioksidan bakımından zengindir. Bu yüzden vücudu hem sıcaklardan hem de hastalıklardan korur.

KİRAZ ÇİLEK

Küçük gibi görünseler de kiraz ve çilek vücudun sıvı oranı karşılarlar. Özellikle kan seviyesini dengeleyerek basınç oluşmasını engeller. Kandaki kirli kanı temizleyerek kalp pompalamasına yardımcı olur.

SALATALIK ACUR

Birbirine benzeyen bu iki besin vücudun sıvı kontrolünü sağlar. Ve bu sıvı aynı zamanda hücrelerinde yenilenmesini de destekler. Salatalık aynı zamanda lif bakımından zengin olduğundan bağırsak sistemini çalıştırarak vücudun sıcaklarda çömesini engeller.

AYRAN

Yoğurt başlı başına tüketildiğinde sıcaklık için çok etkili olmaz bu yüzden yoğurttan ayran yaparak daha hızlı serinleyebilirsiniz Ayran aynı zamanda solunum yollarını da temizler. Ayranı sodalı yapmak ise hem sinir hem sindirim sistemine fayda sağlar.