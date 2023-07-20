Beli dal gibi incelten çay! Yeşil çaydan daha hızlı yağ yakıyor

Hızlı zayıflamak isteyenler öncelikle bitki çaylarına yönelir. Bunların başında da yeşil çay gelir. Ancak uzmanlar yeşil çayın içeriğinde yüksek oranda kafein bulunduğundan sürekli tüketildiğinde vücutta hasar bırakacağı konusunda uyardı. Yeşil çay yerine ise zayıflamak isteyenler için defne yaprağı çayı önerildi. Adet tüm yağları yakan defne yaprağı çayı sadece zayıflatmaz aynı zamanda bölgesel incelmeyi destekler.

İŞTE EN HIZLI ZAYIFLATAN DEFNE YAPRAĞI ÇAYININ FAYDALARI

Düzenli tüketilen defne yaprağı çayı vücuttaki yağ oranını azaltır.

Kandaki kolesterol seviyesini düşürerek vücudun yağ toplamasını engeller.

Bağırsakların işlevselliğini koruyan flora sayısını düzenleyerek kabızlığın yaşanmasının önüne geçer.

Defne yaprağı çayı özellikle basen ve göbeklerdeki inatçı yağların hızla yakılmasını sağlar.

Vücuttan ödem atarak şişkinliği bitiren defne yaprağı çayı, kilo vermeye yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda vücudun sağlık kontrolünü de düzenler.

Defne yaprağı çayı düzenli tüketildiğinde vücuttaki serbest radikkalleri atar.

Sinir ve strese iyi gelir.

İştahı keserek abur cubur yeme ihtiyacını bastırır.