Sindirim sistemini ateşleyen besin! Anında tuvalete çıkarır

Görüntü olarak salatalığa benzeyen acur besini sindirim sisteminin hızlı çalışmasını sağlar. Anında tuvalet etkisi yaparak atık besinleri bile sindirim sisteminde tutmayan nadir besinlerden biridir. Peki acurun faydaları nelerdir? İşte yanıtı...

Sindirim sistemini ateşleyen besin! Anında tuvalete çıkarır
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Acur Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde oldukça sık tüketilen bir besindir. Görüntüsü salatalıkla aynı olsa da kabakgillere ait olan acur sindirim sisteminin ateş kaynağıdır. Baştan sona sindirim sistemini çalıştıran acur lif bakımından güçlüdür.

Ancak faydaları sadece bununla sınırlı değil. İçeriğinde yüksek oranda sıvı barındırdığından böbrek üstü bezlerini çalıştırır. Vücudun sıcaklardan etkilenmesini azaltır. Acur hakkında bilmeniz gerekenleri sizlere araştırdık.

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Acur sindirim sistemini çalıştırır

ACURUN FAYDALARI NELERDİR?

Kalorisi oldukça düşük olan acur özellikle kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir. lif yönünden de zengin olması açlık hissini bastırır.

Acur sindirim sistemini çalıştırır

C vitamini, A vitamini ve K vitamini bakımından Vitaminler adeta yaşlanmayı hızlandıran serbest radikallerle savaşarak yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur.

Acurun faydaları nelerdir

Tam bir potasyum kaynağıdır. Kan basıncının düşmesini sağlar. Kalp ve damarların daha iyi çalışmasını destekler

Kabızlık ve kilo sorunu olanlar için birebir fayda sağlar. Adeta bağırsakları ateşler.

Acur sindirim sistemini çalıştırır

K vitamini yönünden de zengindir. Bu vitamin sayesinde vücuttaki kemiklerin kuvvetlenmesine yardımcıdır. Hücreleri yeniler.

Yapılan araştırmalarda acurun beyin hücrelerini sağlıklı çalıştırdığı ortaya çıkarıldı.

Su ve mineral kaynağı olduğundan sıcak havalarda da harareti giderici özelliği vardır.

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