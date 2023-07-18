Sindirim sistemini ateşleyen besin! Anında tuvalete çıkarır

Acur Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde oldukça sık tüketilen bir besindir. Görüntüsü salatalıkla aynı olsa da kabakgillere ait olan acur sindirim sisteminin ateş kaynağıdır. Baştan sona sindirim sistemini çalıştıran acur lif bakımından güçlüdür.

Ancak faydaları sadece bununla sınırlı değil. İçeriğinde yüksek oranda sıvı barındırdığından böbrek üstü bezlerini çalıştırır. Vücudun sıcaklardan etkilenmesini azaltır. Acur hakkında bilmeniz gerekenleri sizlere araştırdık.

ACURUN FAYDALARI NELERDİR?

Kalorisi oldukça düşük olan acur özellikle kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir. lif yönünden de zengin olması açlık hissini bastırır.

C vitamini, A vitamini ve K vitamini bakımından Vitaminler adeta yaşlanmayı hızlandıran serbest radikallerle savaşarak yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur.

Tam bir potasyum kaynağıdır. Kan basıncının düşmesini sağlar. Kalp ve damarların daha iyi çalışmasını destekler

Kabızlık ve kilo sorunu olanlar için birebir fayda sağlar. Adeta bağırsakları ateşler.

K vitamini yönünden de zengindir. Bu vitamin sayesinde vücuttaki kemiklerin kuvvetlenmesine yardımcıdır. Hücreleri yeniler.

Yapılan araştırmalarda acurun beyin hücrelerini sağlıklı çalıştırdığı ortaya çıkarıldı.

Su ve mineral kaynağı olduğundan sıcak havalarda da harareti giderici özelliği vardır.