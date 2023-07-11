Bel kısmından 5 santim incelten kahve! İçine bir tatlı kaşığı tarçın koyarsanız...

Zayıflamak oldukça zor bir süreçtir. Vücutta kanserden sonra gelen en zorlu durum olan kilo vermek aslında doğru yapıldığında çok basit olur. Türk Kahvesi de bunun için en önemli detaydır. Adeta bel kısmından 5 santim zayıflatan kahve sayesinde kilo verme de hızlanır. Kilo verirken en zor kısım aynı zamanda bel kısmıdır. Orada biriken yağlanma kolay kolay verilmez. Kahve ile kilo vermenin formülünü sizler için araştırdık.

Kahve ile kilo vermek aslında yıllar öncesine dayanır. Osmanlı zamanında kadınlar sabah aç karnına bir fincan içerek metabolizmalarını hızlandırırmış.

BEL KISMINDAN 5 SANTİM ZAYIFLATAN KAHVE TARİFİ

Bir yemek kaşığı kahve

Bir tatlı kaşığı tarçın

Bir çay kaşığı kakao

Bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

YAPILIŞI

Bir su bardağı suyu cezveye koyun.

İçine kahveyi koyarak karıştırın.

Ardından tarçın ve kakaoyu ilave edin.

Karıştırıp fincan ya da bardağa boşaltın.

İçmeden önce içine Hindistan cevizi yağını koyun.

Bu kahve aç karnına tüketilince bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.

Mide asidini dengeleyerek mide duvarına zarar vermeden besinlerin doğru şekilde bağırsaklara iletilmesini sağlar.

Bağırsak florasını dengeleyen kahve tarifi bu sayede besinlerin daha iyi enzimlenmesini sağlar.

Bunun yanı sıra Türk kahvesi metabolik bozukluğu düzenler.

Kilo vermede en etkili yöntemlerden biri de metabolik düzendir.

Düzenli tüketildiği an her gün santim santim zayıflama meydana gelir.

Aynı zamanda iştahı kestiği için çok fazla yemek yeme ihtiyacını azaltır.