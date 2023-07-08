Ünlü komedyen Ata Demirer iğne ipliğe döndü! Ay ay eriten diyetinin sırrı

Bursa Bülbülü filmiyle yeniden ekran karşısında yer almaya hazırlanan Ata Demirer, son haliyle dikkat çekti. Pandemi süresinde sıkı bir diyete girdiğini belirten Ata Demirer, fazla kilolarının sağlığını etkilediğini belirtti.

Teknesiyle Bodrum ya Muğla'nın denizinde yaşayan Ata Demirer'in aylar içinde iğne ipliğe dönmesi ise kafaları karıştırdı. Aydan aya eriyen Ata Demirer diyeti ve uygulamaları merak edildi.

İŞTE AY AY ERİYEN ATA DEMİRER'İN DİYETİ

50 yaşında 140 kilodan 40'ını vermeyi başaran Ata Demirer, en çok beslenme şeklindeki istikrardan bahsetti. Balık türlerini her zaman sevdiğinden diyetinde en önemli besinin balık olduğunu belirtti. Sık sık balık tüketen Ata Demirer, kilo verdiği sırada vitamin ve mineral değerlerini kaybetti.

Bol su ve sebze de Ata Demirer'in diyetinde yer aldı. Bunun yanı sıra en önemlisi ise Ata Demirer'in ara öğünde tükettiği tarçınlı kahve oldu. Tarçınlı kahve sosyal medyada son yıllarda en popüler olan kilo verme yöntemidir.

Tarçınlı kahve ara öğünde tüketilmesi gerekir aksi halde ishale neden olur. Bağırsak sistemini bozar. Bir tatlı kaşığı kahveye yarım çay kaşığı tarçın ve kakao ekleyip pişirin.

Her gün düzenli olarak yaptığınız bu kahve sayesinde hem vücut yağ yakar hem de biriken ödemleri engeller. Tok tutma süresini artırarak da beslenme şeklini olumlu etkiler.