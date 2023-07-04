Göbek yağlarını kesip atıyor! Ödem atıcı sapları sakın çöpe atmayın

Göbek yağları en hızlı oluşan problemdir. Bununla beraberde hızla verilmeyen kilo sorunlarının başında göbek yağları gelir. Göbek yağlarını hızla eritmenin yolu ise ödem atıcı besinlerden geçer. Bununla beraber gün içinde bir saatlik yürüyüş ve karın egzersizi de yapılması lazım.

Göbek yağlarını en hızlı eriten ise kiraz saplarıdır. Kiraz sapları yüksek oranda antioksidan ve lif barındırır. Bu sayede vücuttaki tüm yağların yakım hızı artar.

KİRAZ SAPLARININ FAYDALAR NELERDİR?

Kiraz sapları direk olarak göbek yağlarını eritmede çok etkili bir besindir. Kilo vermede ise en etkili yöntemi sağlar. Yani tok tutma süresini uzatır. Bununla beraber sadece kilo vermeye değil aynı zamanda kan değerlerini de korur.

Demir emilimini hızlandırarak kansızlığı çözer. Bu kilo verme ve yağ yakma sırasında tansiyon sorunu yaşanmasını engeller.

Bir yemek kaşığı kiraz sapını bir buçuk su bardağı ile beraber cezvede kaynatın. Ardından süzüp tüketin. Her gün düzenli olarak aç karnına bir bardak tüketin.

Kronik hastalığı olanların tüketmesi sakıncalı olabilir. Güçlü mineraller içerdiğinden tüketilen ilaçlarla beraber ters etki yapabilir.

Kiraz sapı çayı vücuttaki tüm yağları idrar yoluyla atar. Bu sayede hem kilo verdirir hem bağırsak ve böbrekleri temizler.