Ufuk Özkan’ın karaciğerini bitiren ölümcül diyet! İşte Victoria Beckham’ın başlattığı sistem

Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle hayatımıza giren Ufuk Özkan’ın karaciğer organ nakline ihtiyacı olması hayranlarını derinden üzdü. Uyguladığı diyet sonrası karaciğeri iflas eden Ufuk Özkan, şimdilerde bir deri bir kemik oldu. Vücudu sağlıksız bir şekilde kilo vermeye başlayan ve karaciğerin fonksiyonunu bitiren Hollywood diyeti hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

UFUK ÖZKAN’IN UYGULADIĞI HOLLYWOOD DİYETİ NEDİR?

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham’ın başlattığı Hollywood diyeti hoşlanmış sebzelerden oluşuyor. Hayvansal yağın olmadığı diyette ağırlıklı olarak tüketilen sebzeler ise tamamen buharda haşlanıyor.

Haşlanan sebzeler gün içinde tüketilerek öğünlere ayrılır. Ayrıca diyet uygulamasında kişiler 3 gün yemek yerken ortalama 2 gün sıvı tüketip 2 gün ise tek öğüne düşerler. Haftalık ilerleyen bu diyet kas kitlesini artırarak vücudun hızla yağlardan kurtulmasını sağlar.

Victoria Beckham başta olmak üzere birçok Hollywood yıldızı bu diyet sayesinde sıfır yağ oranına düştü. Ancak diyet oldukça tehlikelidir.

Örneğin Ufuk Özkan’da diyet adeta organ yetmezliğine yol açtı. Karaciğeri iflas ettiren bu diyet mutlaka bir uzman kontrolünde yapılmalı. David Beckham’ın eşi Victoria Beckham yaklaşık 22 yıldır bu diyeti uyguluyor.

Diyete Hollywood diyeti denilmesinin nedeni oradaki sanatçılar tarafından sıklıkla kullanılmasına bağlıdır. Ancak bu diyet bağışıklık sistemini çok olumsuz etkileyebilir. Vücuttaki eş zamanlı vitamin değerlerini olumsuz tetikler.