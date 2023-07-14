Hollywood diyeti Oyuncu Ufuk Özkan'ın hayatını mahvetti! Peki Hollywood diyeti nedir?

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ı karaciğer nakli başvurusuna kadar götüren Hollywood diyetinin beyin hücrelerini de etkilediği ortaya çıktı. Diyetisyen Ersin Özdemir, son yıllarda oldukça popüler olan ve kilo vermek isteyenlerin bir çare olarak başvurduğu 'Hollywood diyeti' ile ilgili gerçekleri sıraladı. Özdemir, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

- Hollywood diyeti, Hollywood yıldızları arasında popüler olmuş, sanki hepsi bu diyetle zayıflıyor gibi bir algı oluşturulmuş bir piyasa oyunundan başka bir şey değildir. Ünlülerin, yer aldığı projelerdeki rollerine bürünmek adına hızlı kilo kaybetmelerini sağlayan 'Hollywood diyeti' olarak adlandırılan, ayda 15 kiloya kadar kilo kaybetmeyi vaat eden diyet türüdür. Burada dikkat edilmesi gereken şey; dünya üzerindeki 8 milyar insanın her birinin parmak izinin farklı olması gibi metabolik yaşının da farklı olmasıdır.

"SU HAYATİ İHTİYAÇTIR ANCAK 1 SAAT İÇİNDE 20 LİTRE SU İÇMEK ZEHİRLER"

Diyetisyen Ersin Özdemir sözlerine şu şekilde devam etti:

- Su, hayatımızı devam ettirebilmemiz için en gerekli besindir. Ancak bir saat içinde 20 litrelik bir damacana suyu içmeniz halinde su zehirlenmesi yaşarsınız. Vücudumuzdaki denge bu sistemle çalışır. Hollywood diyetinde de hızlı bir şekilde kilo verme algısı oluşturulur. Bu diyet türünde, yağsız beslenme birinci kural olarak gösterilir. Hollywood diyetini uygulayanlara baktığınızda, hayatlarının bir döneminde depresyona girdiklerini görürsünüz.

BEYİN HÜCRELERİNİ ETKİLİYOR

Hollywood diyeti zararlarını sıralayan Diyetisyen Ersin Özdemir, kısa sürede verilen kiloların tekrar hızlı bir şekilde geri alınacağına dikkat çekti. Özdemir, Hollywood diyeti zararlarını şöyle sıraladı;

- Karaciğer ve beyin hücrelerinin çalışmasını yavaşlatır ve engeller.

- Yağ kısıtlamasına gidildiği için bağırsaklardaki bütirik asit yani faydalı olan asidin salgılanmasını engeller.

- Hızlı kilo kaybına neden olduğu için kas kaybına ve halsizliğe neden olur.

Kaynak: sabah.com.tr