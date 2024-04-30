MHP ile İYİ Parti arasında "ihanet" polemiği! Devlet Bahçeli'nin açıklamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin yeni yönetimini neden tebrik etmediğine dair tartışmaların maksatlı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, "Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış, bir yönetim değişikliği de söz konusu olmuştur. Bu o siyasi partinin en tabii hakkıdır. Buna ihtiyacımız da yoktur. Bunu herkes iyi bilmelidir. MHP, 'Herkes tebrik etti, siz niye tebrik etmiyorsunuz?' suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor ve camiamız içerisinde yeni bir fitneyle iyiyi daha da iyileştirmenin çabası içerisine girmeye çalışanlar var. Açıkça söylüyorum; 104 tane siyasi parti var, her biri kongresini yapar, her kongreyi tebrik eden, etmeyen olabilir. Bunlar da onların en tabii hakkıdır. Neden tebrik etmediğimi açıkça hepinizin huzurunda söylüyorum; ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz." dedi.

İYİ PARTİ CEPHESİNDEN YANIT GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu sözleri, İYİ Parti ile MHP arasında yeni bir polemiğe kapı araladı. İYİ Parti cephesinden, Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt gecikmedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervioğlu, "ihanet" tartışmalarıyla ilgili yeni genel başkanlık görevi için düzenlenen mazbata töreninde konuştu. Geçmişte MHP çatısı altında olduğunu hatırlatan Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi:

- Beni çok sayıda genel başkan arayarak tebrik etti. Yaptığı açıklamayı da özenle okudum. Kendisinden herhangi bir tebrik beklemedim. Karar kendilerinindir.