Devlet Bahçeli "yerel halk" tepkisinin adresini açıkladı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konu başlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, 23 Nisan mesajında yerel halk ifadesi üzerinden kime tepki gösterdiği de belirtti.

Türkiye'de yerel halk olmadığını ve Türk milleti olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

- 23 Nisan mesajımın adresi de DEM'ciler, 'demlenmiş' ve yerel halk tabirini referans almış CHP'li bazı belediye başkanlarıdır. Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, deve izi saymasın, niyet okuyuculuğuna da teşebbüs etmesin; Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız. Türk vatandaşından kaldığı otelde 120 avro milliyet farkı alan sömürge kuklalarıyla görülecek işimiz vardır ve nefesimiz bunların siyasetteki ayaklarının ensesindedir. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir ses ve söz ustası olan Sayın Ferdi Tayfur'un şarkısının arka fonda çaldığı ve benim de yürüyüş yaptığım videonun yayımlanmasından hemen sonra; zoraki anlamlar çıkaranlar, çarpık değerlendirmeler yapanlar, polemik üretenler şimdi kulağınızı açıp beni dinleyiniz. Adını bile hatırlamadığım bir küsurat partisinin sözde başkanı Kobanili Ahmet, sen de özellikle dersini almalısın.

Sezai Karakoç'un "Anlamak masraflı iştir, emek ister, gayret ister, samimiyet ister; yanlış anlamak kolaydır oysa, biraz kötü niyet, biraz da cahillik yeter" sözlerini aktaran Bahçeli, "Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. Dolambaçlı yollara sapmam, kırk dereden su taşımam. Sayın Ferdi Tayfur'un seslendirdiği gibi, hainsin diyorsam, söyleten sensin, işte bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır." diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, 31 Mart seçimlerinden sonra Kürt kökenli vatandaşlarla ilgili pek çok iddiada bulunulduğunu; "Türk milletinin eşit, onurlu ve muhterem mensubu olan bu kardeşlerinin", Cumhur İttifakı'na yüz çevirdiklerinin dahi ileri sürüldüğünü söyleyerek, "'Demlenmiş' belediyelerdeki devir teslim törenlerinde de sistematik tahriklerin, devlete ve millete parmak sallayan iğrenç sahnelerin yaşandığı, hafıza kayıtlarımızdadır." diye konuştu.

Partisinin, Türkiye'de yaşayan her insanı 'Türk milleti' tanımı içinde kucakladığını ve hepsine aynı gözle baktığını ifade eden Bahçeli, soy ve ırk temelinde bir üstünlüğün kendilerinin nazarında yok hükmünde olduğuna dikkati çekti.

Kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan her insanın, kendilerinin özbeöz kardeşi, milletin de asli unsuru olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin bir Kürt sorunu olmadığını, çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu olduğunu belirtti.

Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni arasında uçurumlar oluşturmak için demokrasi, özgürlük ve insan hakkı kisvesine bürünerek hizmet edenlerin, alçakların en alçağı, hainlerin en haini olduğunu kaydeden Bahçeli, "Kültürü, dayanışması, karşılıklı anlayışı göz önüne alındığında, Türkiye'deki Alevi-Sünni çatışmasını, Türk-Kürt ayrışmasını çözecek olan bu millet ve onun iradesidir. Bunun da sırrı, kız alıp kız vermekte; yeni bir Türkiye inşa etmektedir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne hançer sallayanlar Türk'ün de, Kürt'ün de, Alevi'nin de, Sünni'nin de can düşmanıdır. İşte bu aile kurumunu kura kura milleti millet yapan haslet, Türkiye'deki Kürt sorununu, ayrımcılığı kökünden kazıyacaktır. Bunu millet kendisi başarmaktadır. Anadolu'yu dolaşın, öyle yuvalar vardır ki, ana Kürt baba Türk, baba Kürt ana Türk, çocukların hepsi Türk milletinin öz evlatları." ifadesini kullandı.

Bölücü terör sorununun yeni yüzyılda kesinlikle biteceğinin altını çizen Bahçeli, üç aşamalı yeni terörle mücadele stratejisinin neticesinde PKK/YPG/PYD terörünün mücavir topraklardan kazınacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinin de bu açıdan çok güçlü bir iradenin doğumunu müjdelediğini dile getirdi.

MHP lideri Bahçeli, hazırlanmasını temenni ettikleri 'bölücülükle mücadele ve stratejik eylem planı' ile ülke içindeki yıkım cephesinin çökertileceğini de belirterek, partisinin, terörü bir hak arama vasıtası gören, bölücülüğü demokratik mücadele şeklinde gösteren bölücü mihraklara direneceğini ve Kürt kökenli kardeşlerini amasız, fakatsız, bin yılın hatıralarıyla kucaklayacağını söyledi.