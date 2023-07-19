Alzheimer hastalığını tarihe karıştıran karışım! Japonların beyninin hafıza kartı

Bilim insanlarının hakkında en çok araştırma yaptığı hastalıkların başında gelen alzheimer, önümüzdeki yıllarda ciddi bir vaka sayısına dönüşecek. Bu yüzden önceden önlemek almak önemlidir. Japonlar ise bunu yüzyıldır yapıyor. Yüzyıldır Japonlar adeta beyin hafıza kartlarını güçlü tutuyorlar. Bunun sırrı ise Japonların sık sık tükettiği bu karışımın sırrıdır. Sizler için hem karışımı hem faydalarını araştırdık.

PEKİ ALZHEİMER’A İYİ GELEN KARIŞIM NEDİR?

İçeriğinde doğadaki en güçlü besinler var. Süt, tahin, bal, kakao ve yer fıstığının içinde yer aldığı bu karışım sayesinde beynin tüm hafıza kartları formatlanır.

Protein, kalsiyum ve antioksidanlar bakımından zengin olan bu besinlerin karışımından her gün bir kaşık tüketmeniz gün içinde beynin işlevselliğini daha iyi artırır. Hücrelerin dokusunu yenileyerek deforme olmalarını engeller.

Bir kasenin içine bir yarım su bardağı süt içine bir yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi, bir tatlı kaşığı bal ve bir çay kaşığı kakao gibi malzemeler ekleyin. Karışımı daha sonra cam bir kavanoza koyun.

Gün içinde yorgunluğu azaltır. Yorgunluk azaldıkça stres hormonu çalışmaz. Stres hormonunun işlevselliği düştükçe sinir sistemi daha güçlü olur.

İyi çalışan bir sinir sistemi tüm vücudun direncini artırırken beynin depolama kısmını onarır.