Her lokmasında şifa var! Kalbin sevdiği besinler

Vücutta her organ başlı başına bir vitamine mineralle ihtiyaç duyar. Kalbinde en çok ihtiyaç duyduğu bu besinler adeta düzenli çalışmasını destekler. Her lokmasında şifa barındıran bu besinleri sizler için araştırdık. İşte kalbin en sevdiği besinler...

Her lokmasında şifa var! Kalbin sevdiği besinler
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak

Yaşamın en sağlıklı temel taşı olan kalbin ihtiyaç duyduğu bazı besinler var. Hem gelişmesi hem de sağlıklı çalışması için ihtiyaç duyduğu bu besinler yüksek oranda antioksidan içerir. Bu sayede kan akışını düzenleyerek damar yollarının tıkanmasını engeller. Kalp için en faydalı besinler ise kötü kolesterolü ve yağ birikintisini vücuttan atanlardır. Çünkü kalp sağlıklı çalışmak için iyi kolesterole ve düzenli kan akışına ihtiyaç duyar.

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Kalbin en sevdiği besinler

İŞTE KALBİN EN ÇOK SEVDİĞİ BESİNLER

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

İçeriğinde yüksek oranda K vitamini barındıran yeşil yapraklı sebzeler, damarların fonksiyonlarını artırır. Damarların aşırı sertleşmesini ya da yumuşak kalmasını engeller.

Yeşil yapraklı sebzeler kalbe fayda sağlar

TAM TAHILLAR

Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltarak kalbin ritmini düzenler. Kalp kaslarına fayda sağlayan tam tahılları haftada 3 kez tüketmeniz yeterli olacaktır.

Tam tahıllı ürünler kalbe fayda sağlar

KIRMIZI MEYVELER

Yüksek oranda antioksidan içeren kırmızı meyveler kan akışını kontrol altına alır. Kirli kanı temizleyerek damarlarda yağ birikimini engeller. Vücuttaki serbest radikallari vücuttan atar.

Kırmızı meyveler kalbe şifa dağıtır

BİTTER ÇİKOLATA

Doğada içeriğinde en saf omega-3 yağ asitleri ve antioksidanı aynı anda barındıran nadir besinlerden biri bitter çikolatadır. Bitter çikolatadan günde bir parça tüketmek tüm vücudu temizle. Hücre dokusunu yenileyerek sağlam genç bir kalp sağlar.

Bitter çikolata kalbe fayda sağlar

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