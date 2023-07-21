Vücudun sıvı kaybını önleyen C vitamini deposu lezzet! Kavun reçeli nasıl yapılır?

Lif, potasyum ve C vitamini barındıran kavun yaz aylarının kurtarıcı lezzetidir. Uzmanların bol bol tüketin dediği kavunu bir de reçel formunda deneyin. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan kavun reçeli hem ferahlatır hem de vücudu kavurucu sıcaklara karşı korur. Kavun reçeli düzenli tüketildiğinde mide asidi oranı dengelenir. Bu sayede besinler daha sağlıklı enzimlenir.

Bağırsak sistemi daha iyi çalışır. Uzun süre tok tutarak kilo vermek isteyenlere de yardımcı olur. Sizler için en sağlıklı kavun reçeli tarifini bir araya getirdik.

PEKİ KAVUN REÇELİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 tane kavun

1 su bardağı toz şeker

Bir tatlı kaşığı limon tuzu

Bir yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Öncelikle kavunun kabuklarını soyup et kısmını küçük parçacıklar halinde kesin.

Tencereye koyup üzerine şekeri döküp bekleyin.

30 dakika sonra içine limon tozunu ve tereyağını ilave edip kavurun.

Avun piştikçe içindeki suyu bırakır.

Lapa haline gelen karışımı kısık ateşte 45 dakika pişirin.

Sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin.

Ardından soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra cam kavanozlara doldurup kahvaltıya getirin.

Afiyet şifa olsun...