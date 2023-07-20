Portakalın 10 katı daha fazla D vitamini içeren lezzet! Kuşburnu reçeli nasıl yapılır?

Doğadaki en güçlü D vitamini kaynağı Güneş ardından portakal olarak biliniyordu. Ancak uzmanlar kuşburnundaki D vitamin değerlerinin portakaldan güçlü olduğunu teyit etti. Portakalın en az 10 katı daha fazla D vitamini içeren kuşburnunun bu faydasından faydalanmak için uzmanlar reçel formunu tavsiye etti. Çay formundaki kuşburnunda C vitamini daha fazla.

Kuşburnu bağışıklığı güçlendiren ve vücudu hastalıklara karşı koruyan bir besindir. Kuşburnundan yapılan reçelden her zaman bir kaşık yemek gün boyu enerjik olmanızı sağlar.

KUŞBURNU REÇELİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 kilo kuşburnu

6 su bardağı su

4 su bardağı şeker

YAPILIŞI

Kuşburnunu 10 dakika sirkeye batırın.

Sirkede olan kuşburnunu daha sonra iyice yıkayın.

Sap kısımlarını kesin.

Akabinde bir tencereye bir kilo kuşburnunu ve 6 su bardağı suyu boşaltın.

30 dakika har ateş ardından orta kısıklıkta ateşte kaynamasını bekleyin.

Kuşburnunun kabukları yumuşadıktan sonra şekeri ilave edin karıştırmaya devam edin.

Kuşburnu şekerle daha çok yumuşadıktan sonra ocaktan alın.

Boş bir tencerenin üzerine süzgeç koyun.

Kuşburnunu boşaltın ve elinizi yakmadan süzgeçten posayı sıkın çıkan kabuk ve çekirdekleri toplayın.

Ardından kalan posayı çıkan suya yeniden koyun 15 dakika daha kaynatın.

Sonra cam kavanozlara doldurun.

Afiyet şifa olsun...