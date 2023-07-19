Demir deposu: Kansızlığı önleyen lezzet! Üzüm reçeli nasıl yapılır?

Üzüm içeriğinde bütün vitamin ve mineralleri barındıran nadir besinler arasında yer alır. Antioksidan bakımından zengin olan üzüm, vücuttaki kirli kanı temizler. Bu yüzden kahvaltı sofralarında üzüme yer açın. Yüksek oranda demir içeren üzümden yapılan reçelin içinde kat daha demir oluşur. Çünkü üzüm reçeli tarifinde limon yer alır. Limon da yüksek oranda C vitaminine sahiptir. C vitamini ve demir bir araya gelince demirde artış yaşanır. Uzmanlar bu tarz besinlerin sık sık tüketilmesini tavsiye eder.

PEKİ ÜZÜM REÇELİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Yarım kilo üzüm

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

Yarım çay bardağı limon suyu

1 kaşık sirke

YAPILIŞI

Bir kabın içine üzümleri ayıklayarak alın.

Ayıkladığınız üzümlerin üzerine sirke ve su ilave edin.

15 dakika bekledikten sonra yıkayın.

Bu sırada başka bir tencerede ise su şeker ve limonu kaynatın.

Şerbet haline gelen bu üçlünün üzerine yıkadığınız üzümleri ilave edin.

Yaklaşık 30 dakika kaynarken aynı zamanda karıştırın.

Katılaşan malzemeyi daha sonra soğumaya bırakın.

Cam kavanozlara doldurup tüketin.

Afiyet şifa olsun...