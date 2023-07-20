Dışarıda servet değerinde evde bedava! Orijinal Cool Lime evde nasıl yapılır?

Sosyal medyada trend haline gelen Cool Lime dışarıda servet vermek yerinde evde kendiniz yapın. Sıcak havalarda ferahlatıcı etkiye sahip olan Cool Lime tarifi sayesinde evler şenlenecek. Yemeklerin yanında bile tüketilebilen Cool Lime en orijinal tarifini bulduk.

Ünlü markaların satışa sunduğu bu lezzet aslında çok eski yıllara dayanan bir tarife sahiptir. Yaylalarda ve köylerde sıklıkla yapılan bu tarif şimdilerde ise popüler kültür haline geldi.

ORİJİNAL COOL LİME NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 kg misket limon

1 demet nane

1 su bardağı şeker

1 litre su

Buz

YAPILIŞI

Bir tane limon çıkarın ve tüm limonları iyice yıkayın.

Tencereye su doldurup şeker limon naneyi de yıkayarak içine koyun.

1 saat boyunca kısık ateşte kaynatın.

Ardından ocakta alın soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra limonları tek tek sıkın.

Posası çıkana kadar sıkıp yeniden ocağa koyun.

20 dakika daha bu kez har ateşte kaynatın.

Ocaktan alın. Temiz bir tencerenin üzerine süzgeç koyun.

Kaynatılmış malzemeleri dökün.

Posayı elinizle sıkın.

Tüm posa kuruduktan sonra ortaya çıkan Cool Lime temiz bir cam sürahiye dökün.

Ardından içtiğiniz sırada büyük bir bardağın yarısını doldurun. Diğer yarısına buz gibi su ve buz parçacıkları koyun.

Kalan limonu ince yuvarlak dilimleyip üzerine süs yapın.

Afiyet şifa olsun...