Türkiye'de milyonlarca yoga takipçisinin dinlediği isim! Çetin Çetintaş kimdir?

Yoga diğer adıyla Sanskrit, Hindistan kaynaklı bir ritüel olarak bilinmektedir. Fiziksel ve zihinsel disiplin anlamına gelen yoga kelimesi bir meditasyon olarak Türkiye'de yoğun bir ilgili görmeye devam ediyor. Türkiye'nin en önemli yoga eğitmenlerinden Çetin Çetintaş'ın işte tüm yönleriyle merak edilen hayatı...

ÇETİN ÇETİNTAŞ KİMDİR?

Çetin Çetintaş, İstanbul Üniversitesi Biyoloji lisans bölümünü mezunudur. Mezuniyetinin ardından Uzakdoğu’da çeşit ülkelerde ve manastırlarda kalarak yoga ve meditasyon üzerine uzun yıllar çalışmalar gerçekleştirdi. Ve bunun sonucunda bir yogi olmaya karar verdi.

YogaKioo Okulları, YogaKioo Yayınları, YogaKioo Dergi ve Kioo Retreat Center şirketlerinin kurucusu olan Çetin Çetintaş, yoga eğitmi ve materyallerini bir sektör haline getirdi. Başarılı bir girişimci olan Çetintaş, milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı.

Şirket yapısı sayesinde binlerce materyali Türkiye’de yoganın yayılması adına piyasaya sürdü. Herkes için yoga sloganını verdiği eğitimlerde yoğun bir şekilde dile getiren Çetintaş, kitlesini yönlendirmek adına çeşitli kamplar düzenlemektedir.

Çetin Çetintaş 2021 yılının Mart ayında yoganın felsefesi üzerine Türkiye’de kaynak oluşturmak üzere YogaKioo Yayınları‘nı kurdu.

KIRKLARELİNDE YOGA MERKEZİ KİOO RETREAT CENTER

Çetin Çetintaş’ın Kırklareli’nde 43 dönüm üzerine kurduğu bir yoga merkezi bulunmaktadır. Türkiye’de yoga kampları bu merkez üzerinden gerçekleştirilmeye devam etmektedir. 7500m2 kapalı alanı, 250 kişinin aynı anda konaklama yapabileceği ve 500’ün üzerinde etkinlik kapasitesiyle 2023 yılında merkez hizmet vermeye başlamıştır.