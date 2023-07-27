10 yaş gençleştiren mucize! Bu meyvenin sirkesini kimse bilmiyor!

Faydaları saymakla bitmeyen incirden elde edilen sirkeyi çoğu kişi bilmez. Sirke çok eski çağlardan beri sağlık açısından çeşitli meyve ve besinlerden yapışan fermente bir ilaçtır. İncirden de sirke elde edilir. Bu sirke cilde uygulandığında adeta cildi 10 yaş gençleştirir. Asidik özelliği yüksek olduğundan hücre yapısını korur. Mikrop öldürerek vücudu korur. İncir sirkesi ve faydaları hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

İncir sirkesi besin değeri yüksek antibakteriyel bir ilaçtır. İncirden hem süt hem yağda elde edilir. Bunlar kozmetik fabrikalarında sıklıkla kullanılır.

10 YAŞ GENÇLEŞTİREN İNCİR SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İncir sirkesi cilt lekelerinden sivilce izlerine kadar yok eder. Düzenli bir şekilde su ile seyreltilip kullanıldığında cilt yüzeyinde oluşan sebum oranını dengeler. Yağı azaltarak cildin daha canlı ve parlak görünmesini sağlar.

Kırışmaya meyilli cilt yapısını anında iyileştirerek daha genç bir görünüm sağlar. Gözenekleri küçültür. Cildi baştan sona daha genç görünümle görünmesini sağlar.

İncir sirkesi aynı zamanda yemek borusundan mideye bağırsaklara kadar temizlik sağlar. Sindirimin iyi çalışması da güzelliği etkiler. Çünkü vücut fazladan besin atığı toksin olarak biriktirmez.

Vücuttan toksin azaldıkça hücrelerin deforme olma ihtimali o kadar azalır. Bu da genç görünümü destekleyen durumlardan biridir.

İncir sirkesi banyoda yıkanma suyuna eklendiğinde saç diplerindeki kökleri güçlendirerek dökülme ve yıpranmayı da engeller.