Lazersiz tüyleri sarartma yöntemi! Tek hamlede pürüzsüz cilt

Lazere verilen tonlarca para yerine evde tek malzeme ile tüyleri sarartmak mümkün. Özellikle yaz aylarında büyük avantaj olan tüy sarartmanın en etkili yollarını sizler için derledik. İşte lazersiz tüyleri sarartmanın yolları...

Lazersiz tüyleri sarartma yöntemi! Tek hamlede pürüzsüz cilt
Lazersiz tüyleri sarartma yöntemi! Tek hamlede pürüzsüz cilt
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Tüyleri kökünden almak yerine sarartmak en sağlıklı yöntemlerden biri. Tüyleri sarartmak için ise lazere gitmeye ihtiyacınız yok. Evde en basit yöntemlerle tüylerinizi uzun süre sararmış kullanabilirsiniz. Paranızı cebinizde tutacak lazersiz tüy sararma yöntemlerini gelin beraber inceleyelim.

Son yıllarda lazer nedeniyle gelişen bazı sağlıksal komplikasyonlar yeniden doğal yöntemlere yönlendirdi. Ciltte yanık ve ize neden olan lazer yerinde doğal yöntemlerle de kalıcı tüy sararması yapılabilir.

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Evde tüy sarartma

LAZERSİZ TÜYLERİ SARARTMANIN YOLLARI NELERDİR?

En etkili yollardan biri papatya suyudur. Bir avuç kuru papatyayı tencereye 1 litre su ekleyerek kaynatın. Kaynattığınız.

Suyu bir sprey kutusuna soğuduğunda boşaltın. Ardından tüm vücudunuza bu spreyi sıkıp 20 dakika güneşlenin. Vücudunuza güneş kremi sürdüğünüze emin olun.

Yüz tüylerini sarartma

Bu uygulamayı her gün düzenli bir şekilde yaparsanız hem saçlarınızı doğal olarak sarartmış hem de tüylerinizi sarartmış olursunuz.

Bunun yanı sıra at kestanesi ısırgan otu ve papatya suyu karışımı hem tüyleri inceltir hem de sararmasını hızlandırır. Bir havanda 5 tan at kestanesini ezin.

Bacak tüylerini sarartma

Yumuşayana kadar ezdiğiniz at kestaneleri sonrası içine 2 yemek kaşığı ısırgan otu yağı ekleyin.

Arından bir çay bardağı papatya suyu ilave edin. Karışımı krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu malzemeyi duştan çıktıktan sonra tüm vücudunuza sürün. Yaklaşık 30yarım saat sonra durulayın.

Kol tüylerini sarartma

Koreliler nohut ve pirinç ununu karıştırarak bu işlemi yapar. Vücudunuzun süreceğiniz bölgesine kadar miktar belirleyip bir kase de nohut unut ve pirinç ununu karıştırın.

Üzerine pirinç sirkesi ilave edip macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Son olarak karışımı sürün. 15 dakika bekletip durulayın.

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