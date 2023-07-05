Vücuttaki tüm tüylerin kökünü kazıyan yağ! Yaz aylarında en kolay tüy alma yöntemi

Kıl köklerinde meydana gelen tüyler estetik ve sağlıksal görüntüyü bozar. Bu tüy sorunlarından hızla kurtulmak isteyenler için ise en etkili adres hamam otudur. Hamam otu tüyleri kökünden dökerek uzun süre çıkmasını engeller. Alerjik herhangi bir yan etkisi bulunmadığından hızla tüy dökülmesi sağlayarak pürüzsüz bir cilt sağlar. Hamam otunu en fazla Osmanlı dönemindeki saray kadınları kullanırdı.

Güzelliklerini hamam otuna borçlu olan saray kadınları otu kullandıktan sonra da bazı rutinler gerçekleştirerek yumuşak ve güzel görünümlü bir cilt sağlarlardı.

PEKİ HAMAM OTUYLA TÜYLER NASIL ALINIR?

Hamam otu çalı formunda bulunan bir bitkidir. Güneşte kuruttuktan sonra iyice toz haline getirin. Bu tozun içerisine bir tatlı kaşığı zeytinyağı bir yemek kaşığı da sirke koyun.

İyice karıştırdıktan sonra tüm vücuda sürün. Biraz yakıcı bir etki sağlar. Yaklaşık 30-40 dakika arasında bir bekleme sağladıktan sonra ılık suyla durulayın.

Ardından tüm vücudunuza bu kez hamam otu yağı sürün. Bu kez çıkmaya çalışan tüyleri de kökünde kurutur. Batık oluşumuna izin vermez. Banyo sonrası cildinizi lavanta ya da papatya özlü kremlerle nemlendirin bu da terleme sırasında cildin kokmasını engeller.

Hamam otu aynı zamanda iltihabı kurutarak gözenekleri sıkılaştırır. Cildin hücre dokusunun yenilenmesini destekler.