IQ'nuzu yükseltecek! Tükettikçe zekayı artıran besinler

Beyin gelişimi ve besinler arasında bir bağ var. IQ seviyesini yükseltmek ve daha keskin bir zekaya sahip olmak isteyenler için oldukça faydalı olan bu besinleri sizler için radarımıza aldık. İşte IQ seviyesini yükselten besinler...

IQ'nuzu yükseltecek! Tükettikçe zekayı artıran besinler
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak

Yapılan araştırmalarda beynin işlevselliğini destekleyen bazı besinlerin bulunduğu ortaya çıktı. Beyni adeta 2 kat artıran bu besinleri araştırdık. İçerdikleri yağlar, antioksidanlar adeta gelişime katkı sağlar. Günümüzde beyin gelişiminin önemli olmasının en büyük nedeni ise artan işlenmiş ve kimyasallı gıda tüketimidir. 

Beynin hücresel gelişimini durduran bu yiyecekler yerine gün içinde adeta IQ seviyesini artıran besinlerin tercih edebilirsiniz. 

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IQ seviyesini artıran besinler

İŞTE IQ  SEVİYESİNİ ARTIRAN BESİNLER

KEMİK SUYU 

Yüksek oranda omega-3 yağ asitleri barındıran kemik suyu doğal kolajen barındırır. Bu iki mineral vücudun gelişim hücrelerini destekler. En fazla da sinir hücrelerini destekleyen kemik suyu beynin işlevselliğini artırır. Kemik suyundan günde bir bardak içerseniz IQ seviyesini ikiye katlamış olursunuz.

Kemik suyu beyni güçlendirir 

BROKOLİ

A vitamini bakımından zengin olan brokoli enzimleme sırasında vücudun ihtiyacı olan K vitaminin yüzde 80'ini karılar. K vitamini oldukça nadir olarak bulunur. Hücrelerin değişimi için etkili olan K vitamini bakımından zengin olan brokoliden haftada bir tabak tüketmek yeterli olacaktır. Yağpılan araştırmalarda beyni geliştiren bu besinleri düzenli tüketenlerde alzheimer ve demans gibi sağlık sorunları görülme riski sıfırlanır. 

Brokoli sinir sistemini güçlendirir

PANCAR 

Antioksidan ve C vitamininin yanı sıra pancarda yüksek oranda toprak minarelleri bulunur. Toprak altı yetişen kök sebzeler arasında yer alan pancar tam bir şifa kaynağıdır. Pancarı düzenli tüketmek Asya ülkelerinde adeta bir kültürdür. Kandaki sağlıklı hücrelerin sayısını artırarak sinir sistemini güçlendirir.

Kırmızı pancar güçlü antioksidandır 

BİTTER ÇİKOLATA 

Bir parça bitter çikolata tüm vücut hormonlarını düzenler. Hormon dengesi olan bir vücutta akış kolay sağlanır. Mutluluk seviyesini artıran bitter çikolata stres seviyesini sıfırlar bu da beyinin daha rahat çalışmasını sağlar. Hafızası artan beynin etkilerini de güçlendirir.

Bitter çikolata yüksek oranda antioksidan içerir  

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