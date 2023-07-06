Dönence dizisindeki Rüzgar'ın hastalığı Asperger sendromu nedir?

Yayın hayatına yeni başlayan Dönence dizisinde yer alan Rüzgar karakterinin hastalığı olan asperger sendromu merak edildi. Dünyanın en özel insanları kabul edilen asperger sendromlu nedir? Sizler için bu sorunun yanıtını araştırdık.

Dönence dizisindeki Rüzgar'ın hastalığı Asperger sendromu nedir?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
Son Güncelleme:

Dönence dizisinde yer alan Asperger sendromlu Rüzgar merak edildi. Dizi de Gece karakteri asperger sendromlu Rüzgar adında bir kardeşe sahip. Hayatın zorluklarına karşı beraber savaşan kardeşlerden Rüzgar'ın yaşadığı asperger ise seyirci tarafından merak edilen bir sağlık sorunu oldu. Dünyanın en özel insanları kabul edilen asperger sendromlulara dair merak Dönence dizisinde artı.

Son yıllarda birçok senarist dizi ve filmlerde bu özel insanların yaşadıklarını öne çıkarmak için hastalıkları projelerde vatandaşlara izletiyor. 

Dönence dizisinde asperger sendromlu Rüzgar

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Otizmin türleri arasında yer alan Asperger sendromu diğer türlere göre biraz daha farklıdır. Sosyalleşebilme ve iletişim kurma yetenekleri sınırlıdır. İlgi alanları yedikleri her şey sınırlıdır. Bu sınırların dışında çok nadir çıkarlar. İyi bir eğitimle yetenekleri gelişebilir.

Asperger sendromlu bireyler iletişimde zorlanır

Otizm belirtilerine göre daha hafiftir. Çok zeki olurlar. Gelişim sırasında iyi bir eğitimden geçmişse meslek bile edinebilir. Ancak göz teması kurmaz. 

Takıldıkları bir tik hareketi vardır. Heyecanlandıklarında bu hareketi ya da davranışı sık sık yaparlar. Çok farklı olayları anlamada zorluk çekerler. 

Asperger sendromlu çocuklar

İfade kullanma becerileri yoktur. Acı çektiklerinde ya da mutlu olduklarında bile aynı ifadeyle tepki verirler. 

Yalnız vakit geçirmeleri onlar için en ideal zaman dilimidir. Bir konu üzerinde her detayına kadar bilgi sahibidirler ve bu onları çok etkiler. 

Asperger sendromu

Kaygı ve duygu bozuklukları oldukça yüksektir. Bu insanları topluma kazandırmak için hassas davranmakta ziyade onların istediği gibi davranılması daha uygundur. 

Karadeniz'e Kırım Kongo Kanamalı Ateşi uyarısı! Fahrettin Koca'dan önemli açıklamaKaradeniz'e Kırım Kongo Kanamalı Ateşi uyarısı! Fahrettin Koca'dan önemli açıklamaSağlık
# dönence dizi # dönence rüzgarın hastalığı # Asperger sendromuna # aspenger sendromu
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 İkinci el araç satışında yeni dönem
2 Altın fiyatları bugün ne kadar?
3 Seyyanen zam ne demek?
4 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
5 Beyaz Saray'da kokain bulundu