Dönence dizisindeki Rüzgar'ın hastalığı Asperger sendromu nedir?

Dönence dizisinde yer alan Asperger sendromlu Rüzgar merak edildi. Dizi de Gece karakteri asperger sendromlu Rüzgar adında bir kardeşe sahip. Hayatın zorluklarına karşı beraber savaşan kardeşlerden Rüzgar'ın yaşadığı asperger ise seyirci tarafından merak edilen bir sağlık sorunu oldu. Dünyanın en özel insanları kabul edilen asperger sendromlulara dair merak Dönence dizisinde artı.

Son yıllarda birçok senarist dizi ve filmlerde bu özel insanların yaşadıklarını öne çıkarmak için hastalıkları projelerde vatandaşlara izletiyor.

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Otizmin türleri arasında yer alan Asperger sendromu diğer türlere göre biraz daha farklıdır. Sosyalleşebilme ve iletişim kurma yetenekleri sınırlıdır. İlgi alanları yedikleri her şey sınırlıdır. Bu sınırların dışında çok nadir çıkarlar. İyi bir eğitimle yetenekleri gelişebilir.

Otizm belirtilerine göre daha hafiftir. Çok zeki olurlar. Gelişim sırasında iyi bir eğitimden geçmişse meslek bile edinebilir. Ancak göz teması kurmaz.

Takıldıkları bir tik hareketi vardır. Heyecanlandıklarında bu hareketi ya da davranışı sık sık yaparlar. Çok farklı olayları anlamada zorluk çekerler.

İfade kullanma becerileri yoktur. Acı çektiklerinde ya da mutlu olduklarında bile aynı ifadeyle tepki verirler.

Yalnız vakit geçirmeleri onlar için en ideal zaman dilimidir. Bir konu üzerinde her detayına kadar bilgi sahibidirler ve bu onları çok etkiler.

Kaygı ve duygu bozuklukları oldukça yüksektir. Bu insanları topluma kazandırmak için hassas davranmakta ziyade onların istediği gibi davranılması daha uygundur.