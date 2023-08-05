Koreliler botokslu yüzlerini o hayvana borçlu! Salyangozun cilde faydaları nedir?

Koreliler botokslu yüzlerinin sırrı olan hayvanın salyangoz olduğu ortaya çıktı. İçeriğinde güçlü asidik baz olan salyongozun Korelilere olan botoks etkisini sizler için araştırdık. Peki Salyangozun cilde faydaları nedir? Salyangoz kremi ne işe yarar?

Koreliler botokslu yüzlerini o hayvana borçlu! Salyangozun cilde faydaları nedir?
Salyangozun cilde faydaları nedir?
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Salyangozun cilde faydaları M.Ö. Antik Yunan tarihine dayanıyor. Antik Yunanılar ciltlerindeki kırışıkları azaltmak için sülük ya da ona benzeyen salyangozu sıklıkla kullandıkları ortaya çıktı. Bununla beraber Koreliler ise güzelliklerine yüz yıllardır önem veren bir millet olduklarından Yunanlılara ait bu bilgiden en çok faydalanan oldu. Koreliler yaşlılık belirtisi göstermemelerini salyangozda bulunan sıvıya borçlu olduklarını duyurdu. 

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Salyangozun cilde faydaları nelerdir

PEKİ SALYANGOZUN CİLDE FAYDALARI NEDİR?

İçeriğinde anti-agin mineraller barındıran salyangoz günümüzde kozmetik fabrikaların gözbebeğidir. Bunun aynı sıra salyangoz asırlar öncede güzellik alanında sıklıkla kullanılmış.

Koreliler kırışıklıklarını azaltmak için salyangozun salgıladığı sıvıyı yüzlerine sürer. Bu sıvı içerisinde C vitamininden tutunda antioksidan minerallere kadar güçlü bir depolama var. 

Salyangoz krem ne işe yarar

Bu sayede cilt yüzeyinde oluşma ihtimali olan kırışma gözeneklerde çökme olayları anında yok ediyor. Salyangoz başlı başına bir botoks etkisi sağlıyor. Anında dermis tabakasını gerdirerek cildin daha pürüzsüz görünmesini destekler. 

Salyangoz sıvısı aynı zamanda ciltte oluşan eşitsiz renk tonunu anında gidererek tüm cildin rengini aynı tona getirir. Özellikle çene kenarında oluşan ya da koltuk altı kararmalarına iyi gelir. 

Salyangozun cilde faydaları

Bunun yanı sıra salyangoz ciltteki yağlı dengesizliği yatıştırır. Kızarıklığı ve oluşan hasarları yarı yarına indirir. Atopik ciltlerde rahatlıkla kullanabilir. 

Günümüzde en doğal malzemelerle güzellik ürünleri üreten Korelilerin en çok satan kremleri arasında salyangoz özlü kremler yer almaktadır.

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