Güney Korelilerin bağışıklık sistemini zırh yapan tarifi! Patlıcanlı yumurta nasıl yapılır?
Kahvaltıda ana yemek tarzı yiyen Güney Koreliler, bağışıklık sistemini zırh gibi güçlendiren lezzetlere sahipler. Virüslere karşı bağışıklığı güçlendiren bu tarifi sizler için derledik. İşte Güney Korelilerin patlıcanlı yumurta tarifi....
Zengin bir kahvaltı kültürü olan Güney Koreliler, sağlıklı beslenmeye önem verirler. Bağışıklığı güçlendirmeden sindirim sistemini çalıştırmaya kadar vücudu koruyan tarifleri seçen Güney Koreliler'in en meşhur kahvaltılık tarifi olan ve bağışıklık sistemini zırh gibi yapan patlıcanlı yumurta tarifini bir araya getirdik.
Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarif aynı zamanda vücudun enerji depolarını artırarak gün boyu yorgunluğu engeller. Çünkü patlıcan güçlü bir nikotin kaynağıdır.
PATLICANLI YUMURTA NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
2 adet orta boy patlıcan
2 adet yumurta
1 adet biber
1 tane sarımsak
Yarım baş soğan
Yarım demet dere otu
Karabiber, toz biber, tuz, fesleğen
YAPILIŞI
Patlıcanları yıkayıp yuvarlak kesin. Yuvarlak kestiğiniz patlıcanları sirkeli suda bekletin.
Bu patlıcanların faydasını iki katına çıkarır. Patlıcanın içindeki nikotini artıran bu yöntem sayesinde vücudun ihtiyacı olan nikotin hızla sağlanır.
Akabinde derin ve geniş bir tavaya 3 yemek kaşığı yağ koyun.
Soğanları ay şeklinde kesin üzerine biberleri küp küp kesip ilave edin.
Baharatları ve sarımsağı ekledikten sonra kavurun.
Patlıcanları sirkeli sudan çıkarıp ekleyin.
Kızaran malzemelerin üzerine dere otu doğrayın.
Bir kasede yumurtaları çırpıp üzerine dökün.
7 dakika sonra ocaktan alın.
Afiyet şifa olsun...