Güney Korelilerin bağışıklık sistemini zırh yapan tarifi! Patlıcanlı yumurta nasıl yapılır?

Kahvaltıda ana yemek tarzı yiyen Güney Koreliler, bağışıklık sistemini zırh gibi güçlendiren lezzetlere sahipler. Virüslere karşı bağışıklığı güçlendiren bu tarifi sizler için derledik. İşte Güney Korelilerin patlıcanlı yumurta tarifi....

Güney Korelilerin bağışıklık sistemini zırh yapan tarifi! Patlıcanlı yumurta nasıl yapılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Zengin bir kahvaltı kültürü olan Güney Koreliler, sağlıklı beslenmeye önem verirler. Bağışıklığı güçlendirmeden sindirim sistemini çalıştırmaya kadar vücudu koruyan tarifleri seçen Güney Koreliler'in en meşhur kahvaltılık tarifi olan ve bağışıklık sistemini zırh gibi yapan patlıcanyumurta tarifini bir araya getirdik.

Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarif aynı zamanda vücudun enerji depolarını artırarak gün boyu yorgunluğu engeller. Çünkü patlıcan güçlü bir nikotin kaynağıdır. 

Sigarayı bırakan nikotin deposu besine koşuyor! Patlıcan kabuklarını sakın çöpe atmayınSigarayı bırakan nikotin deposu besine koşuyor! Patlıcan kabuklarını sakın çöpe atmayınSağlık

Patlıcanlı yumurta tarifi

PATLICANLI YUMURTA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 adet orta boy patlıcan 

2 adet yumurta

1 adet biber 

1 tane sarımsak 

Yarım baş soğan 

Yarım demet dere otu 

Karabiber, toz biber, tuz, fesleğen

Patlıcanlı yumurta tarifi

YAPILIŞI 

Patlıcanları yıkayıp yuvarlak kesin. Yuvarlak kestiğiniz patlıcanları sirkeli suda bekletin. 

Bu patlıcanların faydasını iki katına çıkarır. Patlıcanın içindeki nikotini artıran bu yöntem sayesinde vücudun ihtiyacı olan nikotin hızla sağlanır. 

Akabinde derin ve geniş bir tavaya 3 yemek kaşığı yağ koyun. 

Soğanları ay şeklinde kesin üzerine biberleri küp küp kesip ilave edin. 

Patlıcanlı yumurta tarifi

Baharatları ve sarımsağı ekledikten sonra kavurun. 

Patlıcanları sirkeli sudan çıkarıp ekleyin. 

Kızaran malzemelerin üzerine dere otu doğrayın. 

Bir kasede yumurtaları çırpıp üzerine dökün. 

7 dakika sonra ocaktan alın. 

Afiyet şifa olsun...

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