Güney Korelilerin bağışıklık sistemini zırh yapan tarifi! Patlıcanlı yumurta nasıl yapılır?

Zengin bir kahvaltı kültürü olan Güney Koreliler, sağlıklı beslenmeye önem verirler. Bağışıklığı güçlendirmeden sindirim sistemini çalıştırmaya kadar vücudu koruyan tarifleri seçen Güney Koreliler'in en meşhur kahvaltılık tarifi olan ve bağışıklık sistemini zırh gibi yapan patlıcanlı yumurta tarifini bir araya getirdik.

Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarif aynı zamanda vücudun enerji depolarını artırarak gün boyu yorgunluğu engeller. Çünkü patlıcan güçlü bir nikotin kaynağıdır.

PATLICANLI YUMURTA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 adet orta boy patlıcan

2 adet yumurta

1 adet biber

1 tane sarımsak

Yarım baş soğan

Yarım demet dere otu

Karabiber, toz biber, tuz, fesleğen

YAPILIŞI

Patlıcanları yıkayıp yuvarlak kesin. Yuvarlak kestiğiniz patlıcanları sirkeli suda bekletin.

Bu patlıcanların faydasını iki katına çıkarır. Patlıcanın içindeki nikotini artıran bu yöntem sayesinde vücudun ihtiyacı olan nikotin hızla sağlanır.

Akabinde derin ve geniş bir tavaya 3 yemek kaşığı yağ koyun.

Soğanları ay şeklinde kesin üzerine biberleri küp küp kesip ilave edin.

Baharatları ve sarımsağı ekledikten sonra kavurun.

Patlıcanları sirkeli sudan çıkarıp ekleyin.

Kızaran malzemelerin üzerine dere otu doğrayın.

Bir kasede yumurtaları çırpıp üzerine dökün.

7 dakika sonra ocaktan alın.

Afiyet şifa olsun...