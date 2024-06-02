Dışişleri Bakanlığı ABD’de canlı yayındaki FETÖ saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yunus Paksoy’un Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) FETÖ hakkında yayın yaptığı sırada saldırıya uğramasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı ABD’de canlı yayındaki FETÖ saldırısını kınadı
Editör: Yağmur Biçen

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “CNN Türk TV kanalının ABD Temsilcisi Sayın Yunus Paksoy’un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# abd # fetö # saldırı
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