Dışişleri Bakanlığı ABD’de canlı yayındaki FETÖ saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “CNN Türk TV kanalının ABD Temsilcisi Sayın Yunus Paksoy’un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.