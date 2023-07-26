Korelilerin kahvaltılık antibiyotik kaynağı! Soğan kavurması nasıl yapılır?

Boğazlarına en düşkün halk olarak bilinen Koreliler sabah kahvaltılarına önem verir. Kahvaltıda antibiyotik almaya önem veren Korelilerin en efsane tarifini sizler için araştırdık. Peki soğan kavurması nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Korelilerin kahvaltılık antibiyotik kaynağı! Soğan kavurması nasıl yapılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
Son Güncelleme:

Koreliler kahvaltılarında bizim gibi çay zeytin peynir yerine ana yemek benzeri pirinç çorba gibi yemekler tüketir. Bu yüzden tükettikleri her yemeğe dikkat ederler. Bunlardan biri de soğan kavurmasıdır. Antibiyotik kaynağı olarak kabul edilen soğan Kavurmasını Koreliler hem sade hem de yemeklerine ekleyerek tüketirler.

Kalbin ritim bozukluğunu düzenliyor! Sıcak havaların gözdesi karpuz marmelat tarifiKalbin ritim bozukluğunu düzenliyor! Sıcak havaların gözdesi karpuz marmelat tarifiYemek Tarifleri

Soğan kavurması nasıl yapılır

Sabah sabah kahvaltıda soğan kavurması mı yenir demeyin. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu mutfağında da en sevilen kahvaltılıktır.

Güçlü bir antibiyotik kaynağı olan soğan hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hastalıklara karşı vücudu korur. Özellikle mevsim geçişlerinde virüslerin artığı zamanlarda ilaç olarak kullanılır.

Soğan kavurması nasıl yapılır

SOĞAN KAVURMASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 baş kuru soğan

Bir çay kaşığı toz pul biber

Bir diş sarımsak

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

Bir yemek kaşığı soya sosu

Bir yemek kaşığı nar ekşisi

Soğan kavurması nasıl yapılır

YAPILIŞI

Kuru soğanları kabuklarından ayırın.

Ortadan ikiye böldükten sonra ay şeklinde kesin.

Çok ince kesin.

Bir kaseye su doldurup soğanları içine koyun üzerine sirkeyi dökün.

Korelilerin soğan kavurması

Bu sayede soğanlar karamelize olurken yanmaz ve kokmaz.

15 dakika sonra süzüp tavaya zeytinyağı dökün.

Üzerine soğanları ilave edin.

Baharatları ve sarımsak rendesini de koyduktan sonra kavurun.

Soğan kavurması

Soğanları kavurduktan sonra ocaktan alıp servis edin.

Dilerseniz ekmek arası tüketin.

Dilerseniz yemek içine üzerine ekleyin.

Afiyet şifa olsun...

Canan Karatay’dan kalbi temizleyen lezzet önerisi! Tereyağlı yumurta kızartması nasıl yapılır?Canan Karatay’dan kalbi temizleyen lezzet önerisi! Tereyağlı yumurta kızartması nasıl yapılır?Yemek Tarifleri
# soğan kavurması # soğan # kavurma # yemek tarifleri # kore yemekleri
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı?
2 Kim Milyoner Olmak İster' damga vuran Atatürk sorusu!
3 Adana depreminden sonra sıra o fayda!
4 Yılmaz Gruda kimdir?
5 UEFA Avrupa Konferans Ligi sonuçları