Korelilerin kahvaltılık antibiyotik kaynağı! Soğan kavurması nasıl yapılır?

Koreliler kahvaltılarında bizim gibi çay zeytin peynir yerine ana yemek benzeri pirinç çorba gibi yemekler tüketir. Bu yüzden tükettikleri her yemeğe dikkat ederler. Bunlardan biri de soğan kavurmasıdır. Antibiyotik kaynağı olarak kabul edilen soğan Kavurmasını Koreliler hem sade hem de yemeklerine ekleyerek tüketirler.

Sabah sabah kahvaltıda soğan kavurması mı yenir demeyin. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu mutfağında da en sevilen kahvaltılıktır.

Güçlü bir antibiyotik kaynağı olan soğan hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hastalıklara karşı vücudu korur. Özellikle mevsim geçişlerinde virüslerin artığı zamanlarda ilaç olarak kullanılır.

SOĞAN KAVURMASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 baş kuru soğan

Bir çay kaşığı toz pul biber

Bir diş sarımsak

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

Bir yemek kaşığı soya sosu

Bir yemek kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI

Kuru soğanları kabuklarından ayırın.

Ortadan ikiye böldükten sonra ay şeklinde kesin.

Çok ince kesin.

Bir kaseye su doldurup soğanları içine koyun üzerine sirkeyi dökün.

Bu sayede soğanlar karamelize olurken yanmaz ve kokmaz.

15 dakika sonra süzüp tavaya zeytinyağı dökün.

Üzerine soğanları ilave edin.

Baharatları ve sarımsak rendesini de koyduktan sonra kavurun.

Soğanları kavurduktan sonra ocaktan alıp servis edin.

Dilerseniz ekmek arası tüketin.

Dilerseniz yemek içine üzerine ekleyin.

Afiyet şifa olsun...