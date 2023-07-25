Canan Karatay’dan kalbi temizleyen lezzet önerisi! Tereyağlı yumurta kızartması nasıl yapılır?

Prof. Doktor Canan Karatay, Kahvaltı vaktinde yapılan tereyağlı yumurta kızartmasının kalbi temizlediğini ortaya attı. Canan Karatay her fırsatta tereyağın ve yumurtanın insan sağlığına olan faydalarının altını çizerek bunların kesinlikle tüketilmesi gerektiğini belirtti.

CANAN KARATAY'DAN KALBİ TEMİZLEYEN LEZZET!

Diğer uzmanlara göre Canan Karatay, tereyağı ve yumurtanın kalp damar tıkanıklığına yok açmadığını aksine damarları temizleyip kalp ritmini koruduğunu belirtti.

Doğal olarak yapılan tereyağın yüksek oranda vitamin değerlere sahip olduğunu hatırlatan Karatay, yumurtanın ise tam bir protein, kalsiyum ve omega-3 yağ asidi bakımından zengin olduğunu bir kez daha altını çizerek açıkladı.

Gelin beraber Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği bu besinlerden yapılan tereyağlı yumurta kızartmasının tarifini araştıralım.

TEREYAĞLI YUMURTA KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım demet dere otu

Yarım çay kaşığı fesleğen

Yarım çay kaşığı pul biber

Bir yemek kaşığı eritme peynir

YAPILIŞI

Bir tavada tereyağını eritin.

Erittiğiniz tereyağının üzerine dere otunu çok ufak keserek ekleyin.

Akabinde içine pulbiber ve fesleğen tozu ekleyin karıştırın.

Eritme peyniri de ekledikten sonra yumurtaların sarıları kırılmadan tavaya kırın.

Sarı kısımlarındaki değerlerin ölmemesi için tam kızarmaması lazım.

Yumurtalarda kızardıktan sonra ocaktan alıp servis yapabilirsiniz.

Afiyet şifa olsun...