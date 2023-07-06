Kalbin ritim bozukluğunu düzenliyor! Sıcak havaların gözdesi karpuz marmelat tarifi

Yüksek oranda sıvı içeren karpuz, tek bir dilimi bir su bardağına bedeldir. Vücudun sıvı kontrolünü sağlayan karpuz bu yüzden özellikle kalp ritim sorunlarını düzenler. Vücudun sıvı kontrolünü sağladıktan sonra kan içindeki şeker oranını dengeler. Uzmanlar bu yüzden yaz aylarında sık sık karpuz tüketimini tavsiye eder. Kalpten yorgunluğa kadar vücuda fayda sağlayan karpuzu farklı formda tüketmek isteyenler için bu tarifi derledik.

Kahvaltı sofralarını serinleten vücudun ilacı olan karpuzu keklerde ve kurabiye yapımında kullanılan marmelata dönüştürebilirsiniz.

İŞTE KARPUZ MARMELATININ TARİFİ

MALZEMELER

5 dilim karpuz

2 dilim uzunlamasına karpuz kabuğu

3 su bardağı şeker

Yarım çay bardağı limon suyu

Yarım tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞ

Karpuz kabuklarını dilimlere ayırın. Yeşil olan kısımları ince bir tabak olarak kesin sadece beyaz kısmı kalsın.

Ardından o beyaz kısmı küp küp kesin. Karpuz dilimlerindeki çekirdekleri çıkartın.

Bunları da küp küp kesip kenara koyun.

Bir tencereye şeker ekleyin üzerine de karpuzu ve karıştırın. Ardından beyaz kabukları ve tereyağını ekleyin.

Ocağın altınız açıp üzerine limon suyu ve 1 su bardağı su ilave edin.

Kaynarken blendırdan geçirin.

Ortalama 20 dakika pişirin.

Bu sırada sürekli dibi tutmasın diye karıştırın.

Cam temiz bir kavanoza ilave edip muhafaza edin.

Afiyet şifa olsun...