Akciğerleri tertemiz eden lezzet! Sarımsak reçeli nasıl yapılır?

Doğadaki güçlü antibiyotiklerden biri olan sarımsağı kahvaltı sofralarına ekleyebilirsiniz. Koktuğundan dolayı birçok kişinin mesafeli olduğu sarımsaktan yapılan reçeli ise duyanlar şaşırdı. Sarımsak reçeli en çok akciğerlerin temizlenmesinde fayda sağlar. Bunun yanı sıra yüksek oranda antibiyotik mineraller içerdiğinden kemik ve kas sisteminin gelişimine katkı sağlar.

Bunun yanı sıra sarımsak reçeli sinir sistemini de onardığından beyin işlevselliğini artırır. Sarımsak reçelindeki en büyük detaylardan biri kokusudur. Sarımsak kokusunu bastırmak için malzemelerinizde mutlaka karanfil olmalı.

SARIMSAK REÇELİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

4 baş sarımsak

2 su bardağı su

1 su bardağı şeker

2 adet karanfil

Yarım çay kaşığı limon tozu

YAPILIŞI

Sarımsakları soyup iyice yıkayın ve derin bir tencereye suyla beraber koyun.

Kaynama sırasında şekeri ve karanfili ilave edip kaynatmaya devam edin.

Akabinde limon tozunu ilave edin karıştırmayı sürdürün.

Sarımsaklar yumuşayana kadar karıştırın.

Bir kez blendırdan geçirin.

Kıvamı yumuşayınca ocaktan alın.

Soğuduktan sonra cam ve temiz kavanozlara koyun.

Bir gün dinlendikten sonra tüketin.

Afiyet şifa olsun...